Nuovo retroscena sul calciomercato invernale della Roma. Per la chiusura della trattativa è stato fondamentale Lorenzo Pellegrini.

Il calciomercato invernale si è chiuso da diversi giorni e giunge un nuovo retroscena in casa Roma. Lorenzo Pellegrini ha ricoperto un ruolo fondamentale nell’operazione che ha sorpreso molti a gennaio. Lo stesso calciatore lo ha ammesso senza misteri, le azioni del capitano della Roma hanno inciso direttamente nella sua scelta definitiva.

Nel calcio contemporaneo gli equilibri del mercato sono quasi sempre in mano a procuratori ed agenti sparsi in giro per il mondo. Ma alle volte può capitare che siano gli stessi calciatori, quando presi a modello, a cambiare le sorti della carriera di un collega. E’ quanto è successo questo inverno in casa Roma, dopo che il prestito secco in Serie A è diventato – non senza sorprese – passaggio a titolo definitivo in un altro club del campionato italiano. Quest’oggi sono anche arrivate le prime parole del calciatore, durante la conferenza stampa di presentazione ufficiale.

Calciomercato Roma, Pellegrini decisivo: “Qui grazie a lui”

Parliamo di Riccardo Ciervo, giovane classe 2002 cresciuto nelle giovanili della Roma. In giallorosso cinque anni per lui, grande protagonista nella Roma Primavera di Alberto De Rossi. Dopo aver passato la prima metà di stagione in prestito alla Sampdoria ha fatto rientro anticipato alla base. Rientro puramente formale, la sua nuova casa è il Sassuolo: la società emiliana lo ha acquistato a titolo definitivo. Ecco le sue prime parole in conferenza stampa: “Di aiuto alla Roma ho avuto Lorenzo Pellegrini, specialmente nell’ultimo periodo, mi ha dato tanti consigli su come affrontare il mondo dei grandi“.

Il primo allenamento con i big: “Giocare insieme a tanti giocatori come Dzeko, Pellegrini e tutti gli altri, è stato bellissimo. Non parlavo tanto, avevo il cuore a duemila. È stata una grandissima emozione”. Il retroscena sul ruolo del capitano della Roma nella trattativa: “Appena ho saputo dell’interesse del Sassuolo non ci ho pensato due volte, anche Pellegrini mi ha consigliato di venire qui. È una grandissima piazza dove posso veramente migliorare. Questa è una società dove posso fare tanto e dove posso crescere tanto, non vedo l’ora di dimostrarlo”.