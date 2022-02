La Roma è prossima al rientro in campo, sabato contro il Genoa allo stadio Olimpico. Cresce anche la febbre in vista della trasferta di Milano.

Archiviato il calciomercato invernale è finalmente ora che torni a parlare il campo da gioco. La Roma è attesa da due gare da non fallire, la prima contro il Genoa in Serie A. Dopo la sfida ai liguri sarà la volta di un grande big match, in primis per Josè Mourinho, i quarti di finale di Coppa Italia in casa dell’Inter.

La Roma è pronta, finalmente, a tornare in campo. Archiviata la pausa Nazionali e la sessione di calciomercato invernale ora è il momento di concentrarsi sul rettangolo verde da gioco. I giallorossi sono reduci da tre vittorie consecutive e Josè Mourinho spera di riprendere il discorso da dove si era chiuso prima della pausa, la vittoria. Sabato pomeriggio, allo stadio Olimpico, arriverà il Genoa fresco del cambio panchina. Fuori Shevchenko (che aveva esordito proprio contro la Roma di Mou) e dentro Blessin. La sfida casalinga sarà l’antipasto di un big match decisamente atteso, nei quarti di finale di Coppa Italia la Roma farà visita all’Inter di Simone Inzaghi.

Inter-Roma, invasione giallorossa | Verso il sold out

Buone notizie per i tifosi giallorossi, verranno allentate le restrizioni che ci sono state allo stadio nelle settimane di gennaio. Non più tetto massimo di cinquemila ingressi, ora la capienza consentita torna alla metà dell’impianto. I supporters della Roma sono pronti a far sentire il proprio calore alla squadra, augurandosi di trovare continuità contro il Genoa sabato pomeriggio. Allo stadio Olimpico si attendono oltre trentamila spettatori e sale l’ansia della trasferta di Milano.

Tra meno di una settimana, martedì sera, i giallorossi raggiungeranno San Siro. In palio l’accesso alle semifinali della Coppa Italia, gara delicatissima per i ragazzi di Josè Mourinho. I ragazzi allenati dallo Special One vogliono riscattare la magra figura registrata in campionato contro i nerazzurri e l’occasione è da dentro o fuori. Lo sanno bene i tifosi giallorossi che accompagneranno la squadra col solito entusiasmo, ad ora sono 1800 i biglietti staccati nel settore ospiti dell’impianto milanese. Restano ancora disponibili 400 biglietti, per quello che sembra un sold out scontato.