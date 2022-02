Calciomercato Roma, arriva l’annuncio ufficiale sulla rescissione consensuale del contratto. La società giallorossa lo ha comunicato da poco.

Nuova ufficialità dopo la chiusura del calciomercato invernale dei giallorossi. Arriva l’annuncio ufficiale, la Roma Femminile saluta Thaisa Moreno. La notizia era nell’aria da tempo ed ora è stata comunicata direttamente dai canali social della società giallorossa.

Il calciomercato in casa Roma non conosce pause, anche per quello che riguarda la selezione femminile giallorossa. A sorpresa dopo una sola stagione ha lasciato la squadra di Alessandro Spugna, ora è arrivato anche il comunicato ufficiale. La compagine femminile saluta ufficialmente la calciatrice Thaisa Moreno. L’esperienza in giallorosso dell’atleta brasiliana si conclude dopo una sola stagione, condita da 11 presenze con la maglia della Roma Femminile. Come è stato per la sessione invernale della prima squadra i giallorossi continuano ad essere attivi sul fronte delle uscite anche per la selezione Femminile, ecco l’ultimo addio sancito ufficialmente.

Leggi anche: Calciomercato Roma, la Juve non molla Zaniolo | C’è l’incontro

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale | Rescissione del contratto

Le strade tra Thaisa Moreno e la Roma Femminile si separano consensualmente, di seguito il comunicato ufficiale lanciato sui canali del club giallorosso: “L’AS Roma comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con la calciatrice Thaisa Moreno. Arrivata nella Capitale nella scorsa estate, la centrocampista brasiliana lascia la Roma dopo aver totalizzato 11 presenze complessive in questa stagione. Il Club augura a Thaisa Moreno il meglio per il prosieguo della sua carriera”. Le giallorosse, seconde in classifica a meno sei dalla Juve, scenderanno in campo domani. Alle ore 14:30, mezz’ora prima dei colleghi giallorossi, le ragazze di Alessandro Spugna affronteranno in casa il Pomigliano. L’obiettivo è quello di centrare la nona vittoria consecutiva in campionato e mantenere alta la pressione sulla Juve capolista. Le bianconere sono ancora imbattute in campionato finora.