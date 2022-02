Piove sul bagnato in casa Atalanta dopo la sconfitta interna ad opera del Cagliari. Gasperini rischia di dover fare i conti con un lungo stop.

Domani sera si chiuderà la ventiquattresima giornata di Serie A. Mentre la Juventus riesce ad agguantare il quarto posto, complice la sconfitta a sorpresa dell’Atalanta, per Gasperini i guai non sembrano voler finire. Orobici sconfitti a sorpresa dal Cagliari a domicilio e c’è il rischio della beffa per il tecnico dei bergamaschi.

Non un pomeriggio da ricordare per Gian Piero Gasperini, l’Atalanta è stata sconfitta a domicilio dal Cagliari. I bergamaschi, appena scavalcati dalla Juventus al quarto posto in classifica, rischiano anche di trovare la beffa oltre al danno. La gara del Gewiss stadium ha visto gli isolani imporsi per 1-2, complice la doppietta di Pereiro. Sconfitta sorprendente dicevamo, che fa aumentare i rimpianti in casa Roma dopo il pareggio a reti bianche arrivato all’Olimpico contro il Genoa. Mentre in casa giallorossa infuria la questione legata al gol annullato a Zaniolo –in queste ore un nuovo attacco in casa Rai contro di lui– per i bergamaschi c’è il concreto rischio di dover rinunciare ad un top di reparto.

Leggi anche: Calciomercato Roma, il Chelsea non molla Zaniolo | Scambio e soldi

Rischia un mese di stop, il bomber salta anche la Roma

Brutte notizie per Gasp, c’è il rischio di una ricaduta per il top player di reparto. Parliamo del numero 91, il bomber Duvan Zapata, costretto ad abbandonare il campo dopo neanche un quarto d’ora di gioco. Fatale un duro contrasto col difensore del Cagliari, Raoul Bellanova. Il rischio concreto per la punta colombiana è quello di aver subito una ricaduta che lo terrebbe fuori dai giochi per almeno 35-40 giorni. In tal senso, come riporato da Sky Sport, saranno fondamentali gli esami strumentali ai quali il colombiano si sottoporrà nella giornata di domani. Quando manca esattamente un mese al big match Roma-Atalanta, in programma il 6 marzo allo stadio Olimpico, Gasperini incrocia le dita per riavere il suo bomber a disposizione il prima possibile.