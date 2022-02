Sassuolo-Roma, emergenza totale in attacco | È UFFICIALE

Sassuolo-Roma, emergenza totale in previsione della delicata sfida di Reggio Emilia. Questi gli ultimi aggiornamenti.

La ripresa dei giallorossi dopo il bel tris di vittorie nel mese di gennaio, non è stato dei più felici. Il pareggio con il Genoa, al di là della beffa finale, ha assunto un sapore ancora più amaro in vista dei risultati arrivati fin qui in questo turno di campionato e che non pochi punti avrebbe permesso di recuperare allo scacchiere di Mourinho.

Bisognerà subito ripartire per archiviare quest’ennesima battuta di arresto, concentrandosi sulle prossime partite in programma. Si inizierà martedì 8 febbraio a San Siro per i quarti di finale di Coppa Italia contro l’Inter. Dopo di che, il 13 febbraio i giallorossi voleranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia per il non facile impegno contro il Sassuolo di Dionisi. Non poche le emergenze, però, in vista dei prossimi 90 minuti di campionato.

Sassuolo-Roma, emergenza totale in attacco: le ultime

Vi abbiamo da poco raccontato dell’assenza di Raspadori, in seguito all’ammonizione rimediata sul campo della Sampdoria a fine primo tempo. Poco dopo, Maresca ha mostrato il cartellino giallo ad un altro giocatore neroverde, anch’egli diffidato e costretto a dare forfait contro quello che rappresenta un importante spezzone del suo passato.

Ci riferiamo a Gianluca Scamacca, ammonito a inizio 2T e la cui assenza porterà Dionisi a reinventarsi le soluzioni offensive, trovandosi costretto a rinunciare a due delle pedine più importanti della sua rosa. In casa giallorossa potrebbe invece non poco pesare l’assenza di Zaniolo, in seguito alla decisione di Abisso di espellere il 22, acuendo ulteriormente l’ira della piazza capitolina.