Poche ore separano la Roma dalla sfida di Coppa Italia in casa dell’Inter. In attesa del big match arriva una pesante conferma sul calciomercato.

Questa sera la Roma scenderà in campo a San Siro contro l’Inter. Gara dalle mille emozioni per Josè Mourinho, indimenticato ex nerazzurro, e sfida da dentro o fuori per i giallorossi. La Roma dovrà sfornare la migliore prestazione, per cancellare l’ultimo passo falso in campionato, ma giunge anche un nuovo annuncio che anticipa il calciomercato estivo. Doppio colpo possibile in Premier League.

Sempre meno ore separano la Roma di Mourinho dal prossimo big match stagionale. Alle 21, sul prato verde di San Siro, i giallorossi affronteranno l’Inter di Simone Inzaghi. Partita da dentro o fuori, in palio c’è l’accesso diretto alle semifinali di Coppa Italia. Entrambe le squadre vengono da un passo falso in campionato, ma i ragazzi di Simone Inzaghi sono ancora in vetta alla classifica della Serie A. Gara dalle mille emozioni ed occasione unica per il tecnico portoghese in cerca di riscatto, eliminare i nerazzurri potrebbe dare nuovo slancio alla squadra ed avvicinare i giallorossi alla finale della competizione. In attesa della sfida di stasera c’è una conferma decisa che giunge dall’Inghilterra, all’orizzonte è possibile il doppio colpo per Mourinho.

Calciomercato Roma, doppio colpo in Premier League: c’è la conferma

Il campionato inglese rappresenta un punto fermo per la coppia Mourinho-Tiago Pinto. Il tandem portoghese ha dimostrato di avere una corsia preferenziale con le trattative in Premier League. Ed arriva una nuova conferma verso il possibile doppio colpo estivo, ecco quanto ha riportato il sito Football.London sulle proprie pagine. Dopo il fallito assalto della scorsa estate la Roma può fare sul serio nuovamente per regalare Granit Xhaka a Josè Mourinho. Nonostante il prolungamento contrattuale, firmato con l’Arsenal proprio la scorsa estate, il centrocampista svizzero accetterebbe di buon grado il trasferimento a Roma. Il colpo da Londra potrebbe essere addirittura doppio, ancora tutto da decidere il futuro di Maitland-Niles. Se l’esterno dovesse convincere dalle parti di Trigoria si tenterà il doppio colpo da Londra quest’estate.