Ecco la sentenza ufficiale del giudice sportivo. Ecco cosa succederà a Zaniolo dopo il cartellino rosso arrivato durante Roma-Genoa.

Il giudice sportivo si è pronunciato ufficialmente dopo il cartellino rosso recapitato da Abisso a Nicolò Zaniolo. C’era tanta attesa tra i tifosi giallorossi, il timore più grande che si respira dalle parti di Trigoria ora ha trovato risposta. Ecco le decisioni ufficiali del giudice sportivo, scopriamo quanto peserà l’espulsione contro il numero 22 della Roma.

Poche ore separano la Roma dal big match di Coppa Italia sul campo dell’Inter. Nel pomeriggio che separa i giallorossi da quest’importante esame arriva la decisione ufficiale del giudice sportivo. Decisione attesa con ansia nel quartier generale giallorosso, la Roma è ancora scossa dopo quanto successo sabato pomeriggio contro il Genoa all’Olimpico. Protagonista indiscusso Nicolò Zaniolo, il numero 22 ha prima realizzato una rete stupenda dal limite dell’area di rigore -tanto bella quanto avrebbe potuto essere pesante- salvo vedersi annullare la rete dopo lunga revisione Var. Il talento giallorosso è passato dal paradiso all’inferno nel giro di pochi minuti, fino ad arrivare al cartellino rosso che Abisso gli ha sventolato in faccia sul finire della gara.

Leggi anche: Inter-Roma, Mou ne cambia due | Le probabili formazioni dei quotidiani

Roma, squalifica Zaniolo | Ufficiale la decisione del giudice sportivo

Il numero 22 giallorosso è stato squalificato per una sola giornata di campionato. Ecco l’ufficialità della scelta del giudice sportivo, come si legge dal comunicato: ” SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE: espulso per comportamento non regolamentare in campo (ottava sanzione); per avere, al 50° del secondo tempo, contestato con parole irrispettose una decisione del direttore di gara.” Inoltre entra in diffida Gianluca Mancini, arrivato alla nona sanzione in Serie A. Confermate le squalifiche degli attaccanti del Sassuolo, Raspadori e Scamacca salteranno la gara interna contro la Roma al pari di Zaniolo. Josè Mourinho tornerà ad avere a disposizione il numero 22 nella gara dell’Olimpico contro l’Hellas Verona, partita in programma sabato 19 febbraio.