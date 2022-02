Mancano poche ore al big match Inter-Roma di Coppa Italia. Nel giorno della gara arriva un nuovo attacco shock contro Mourinho.

La Roma questa sera scenderà in campo a San Siro, contro l’Inter. In palio l’accesso diretto alle semifinali di Coppa Italia, entrambe le squadre vogliono dimenticare le delusioni dello scorso turno di campionato. Nel giorno della gara da grande ex arriva un nuovo attacco in diretta contro il tecnico portoghese.

Poche ore separano la Roma dal nuovo big match stagionale. Alle ore 21, allo stadio San Siro di Milano, ci sarà il fischio d’inizio della gara contro l’Inter. Match delicatissimo, valido per l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Josè Mourinho si prepara a vivere una serata ricca d’emozioni, immancabile il tributo del popolo nerazzurro, mentre dall’etere giallorosso arriva un nuovo attacco in diretta nei suoi confronti. In campionato la Roma è reduce da un amaro pareggio contro il Genoa, la gara dell’Olimpico – terminata a reti bianche – ha sottolineato ancora una volta diversi limiti offensivi della squadra uniti ad una sorte nefasta con le scelte arbitrali. Proprio nel giorno della gara da dentro o fuori in casa dell’Inter giunge un nuovo attacco nei confronti del portoghese, stavolta dall’universo delle radio romane.

Roma, attacco in diretta a Mourinho: “Alcuni giocatori si sono rotti di lui”

A sferrare l’attacco all’allenatore giallorosso ci ha pensato Ilario Di Giovambattista, che ha tratteggiato uno scenario a dir poco cupo: “Il rapporto di Mourinho con alcuni giocatori è ottimo, ma altri si sono rotti le palle di sentirsi “sputtanati” ad ogni conferenza stampa. Consiglierei al tecnico di rivedere il suo rapporto con lo spogliatoio.” Il giornalista non ha intenzione di moderare i toni, anzi rincara la dose: “L’allenatore ha sempre voluto centrocampisti grossi, forti fisicamente. E’ arrivato Oliveira che fisicamente è uno scriccioletto. Bisognerebbe capire perché questa colonia portoghese si stia trasferendo a Trigoria. Queste sono notizie, non indiscrezioni “. Queste le parole usate dal giornalista sulle frequenze di Radio Radio. Nuova benzina sul fuoco della panchina giallorossa dai microfoni dell’etere romano, i tifosi si augurano una grande risposta nella gara di stasera.