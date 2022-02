Calciomercato Roma, cessioni pianificate | Porta spalancata per Pinto

Calciomercato Roma, molte novità sono previste la prossima estate, quando diversi cambiamenti saranno apportati da Tiago Pinto ad una squadra che fin qui non ha rispettato le alte aspettative.

Siamo solo agli albori di febbraio e, se è giusto sottolineare che il percorso di Mourinho fin qui non è stato dei migliori, è altresì bene evidenziare come sia comunque ancora troppo presto per sentenziare posizioni definitive. La stagione è ancora in corso, ieri è sfumato un obiettivo ma restano ancora due strade da percorrere per poter salvare il primo anno della seconda fase italiana dello Special One.

Quest’ultimo, nonostante tutto, sembra continuare a godere del supporto quasi unisono della piazza, consapevole però ormai dei limiti che, per ora, nemmeno il portoghese è riuscito a limare. Serviranno interventi mirati quanto lucidi e importanti la prossima estate, con la consapevolezza che, per il bene di tutti, il focus non possa essere distolto dall’ “Hic et nunc”.

Resta un percorso europeo nella neonata Conference League da onorare e un iter in campionato che, seppur proibitivo, può ancora permettere ai giallorossi di sperare nel quarto posto. Dopo di che, sarà il tempo dei giudizi, produttivi e ponderati alfine di concludere questo triennio tenendo fede a quel gerundio arrivato alla fine della prima conferenza stampa di Mou.

Leggi anche: Calciomercato Roma, l’annuncio ufficiale: “Scippo a Mourinho e Conte”

Calciomercato Roma, il piano estivo per il centrocampista

La sua riposta alla domanda: “Come si aspetta di chiudere questi tre anni?” fu “Festeggiando”. Manca ancora molto affinché ciò si attualizzi ma una buona discriminante potrebbe essere rappresentata proprio dalla prossima campagna acquisti. Una grossa mano, oltre che da Vidal, potrebbe giungere anche dal piano epurativo dell’Arsenal.

Molti i movimenti in uscita previsti per il prossimo mercato in casa londinese e, dopo la notizia di cui dettovi ieri, sono giunte nuove conferme in questi minuti circa la possibilità di vedere approdare all’ombra del Colosseo Granit Xhaka. Stando a quanto riferito da FootballLondon, infatti, dovrebbe esserci un altro affondo per l’elvetico la prossima estate, dalla cui monetizzazione gli inglesi potrebbero ricavare la giusta linfa per limare la propria rosa.