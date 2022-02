Calciomercato Roma, “alleanza” con l’Inter | Scambio già apparecchiato

Calciomercato Roma, la prossima estate potrebbe andare in scena uno scambio intrigante quanto inatteso ai più fino a qualche tempo fa.

Oltre che alle delusioni, questi primi mesi della nuova avventura italiana di José Mourinho hanno restituito la consapevolezza di dover necessariamente limare lo scacchiere al più presto. Al netto dei più o meno opinabili errori arbitrali e del gap ancora importante rispetto ai top club di Serie A, la serataccia di San Siro ha evidenziato come, al momento, molti giocatori non sembrino all’altezza del progetto.

Questo, almeno, è quello che emerge raccogliendo le posizioni dei tifosi, indubbiamente influenzate dalle reiterate amarezze arrivate fin qui e che non hanno mai permesso di tagliare in modo definitivo quel filo rosso che aveva contraddistinto gran parte del recente passato capitolino, da circa tre anni a questa parte.

Come già sottolineato, non sta a noi maturare giudizi o presentare posizioni. Ci limitiamo a riportare la consapevolezza quasi universale circa l’impossibilità di vedere lontano dalla Capitale il nuovo mister. Il portoghese ha indubbiamente delle responsabilità, non ammetterlo significherebbe peccare di miopia. Bisogna però anche evidenziare che resta comunque ancora tanto tempo, moltissimo se si ragiona in ottica triennale, per poter iniziare a definire la posizione dello Special One come vacillante.

Certo, i risultati devono arrivare, così come le prestazioni, fin qui mai del tutto convincenti e soprattutto non all’altezza per poter parlare di una Roma competitiva e costante. Vedremo, già a partire dalla trasferta di Reggio Emilia, quello che accadrà prossimamente. Ciò che è certa è la continuità del lavoro di Pinto, già proiettato sugli eventuali scenari di un mercato estivo lontano ma nemmeno troppo.

Calciomercato Roma, l’ultima idea per l’estate: scambio a centrocampo

Questo non significa dare alibi o distogliere lo sguardo dal presente. Risulti piuttosto come una consapevolezza della necessità di modificare ulteriormente uno scacchiere, che, come già raccontatovi, potrebbe finire al centro di diversi scenari destinati a coinvolgere anche l’Inter. Dopo il passaggio di Dzeko lo scorso anno, a giugno, tra le varie, si segnala anche la possibilità di assistere ad un baratto sull’asse Roma-Milano.

Ci riferiamo, in particolare, a quanto riferito da Calciomercatonews.com, a detta del quale, potrebbe nascere uno scambio ex aequo tra Sensi e Villar. Il centrocampista spagnolo, partito con non poco rammarico da parte di una fetta di tifosi, non sta facendo benissimo al Getafe, il cui passaggio si è concluso sulla base di un prestito secco. Quando tornerà nella Capitale, difficilmente riuscirà a liberarsi da quell’etichetta di esubero ricucitagli in questi mesi.

Della necessità virtù, dunque. Il numero 8 potrebbe infatti essere coinvolto in un’operazione con i nerazzurri e che potrebbe portare lui alla corte di Inzaghi, spingendo, dopo aver albergato in quest’ultimo lustro tra Reggio Emilia, Milano e Genova, Stefano Sensi verso Roma. Tra i prospetti più importanti della nostra Serie A ai tempi di Sassuolo, gli infortuni hanno portato lui a perdere fiducia e condizione. Al momento il numero 5 è in prestito alla Samp, con la quale ha siglato il primo centro con la nuova casacca proprio alla sua ex squadra.

Nei prossimi mesi si capirà se ci siano i presupposti per assistere ad una sua permanenza in Liguria. Viceversa, dopo essere stato allenato già da Conte, Stefano potrebbe finire sotto l’egida di chi, nonostante tutto, continua ad avere l’etichetta di Special One.