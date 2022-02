Calciomercato Roma, Zaniolo alla Juve solo con un doppio addio

Il pressing dei bianconeri sul numero 22 della Roma, cercato già da tempo, sembra essere aumentato dalla chiusura del calciomercato

Nicolò Zaniolo è sempre di più nel mirino della Juventus. L’attaccante della Roma è da tempo sulla lista dei bianconeri, che sembrano essere tornati alla carica dopo la chiusura del calciomercato. L’interesse della Vecchia Signora, però, dura da tempo. La Juve, infatti, ha messo gli occhi su Zaniolo già dopo il suo arrivo nella Capitale nel 2018. A portarlo a Trigoria è stato uno dei direttori sportivi più discussi: Ramon Monchi. È stato proprio il ds spagnolo a prenderlo dall’Inter nell’ambito della trattativa Nainggolan. Insieme a Santon, Zaniolo è stato inserito come contropartita per il centrocampista in uno dei migliori affari, forse l’unico, di Monchi a Roma.

L’esordio dell’attaccante ha sorpreso tutti. Eusebio Di Francesco, allora sulla panchina della Roma, decise di schierare dal primo minuto Zaniolo contro il Real Madrid in Champions League. Un battesimo del fuoco che non passò inosservato. Soprattutto perché da quel momento in poi Nicolò ha dimostrato di poter giocare in Serie A e anche a grandi livelli. Non ci è voluto molto che la Juve mettesse i suoi occhi sul talento giallorosso che è in scadenza di contratto nel 2024.

LEGGI ANCHE: Roma-Sassuolo, arbitra Guida | Incubo derby e non solo

Calciomercato Roma, la Juve su Zaniolo in caso di addio di Dybala e Morata

Fino ad ora, sembra ci siano stati alcuni incontri tra la Juventus e l’agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli. Ad oggi, però, sembra non ci sia nulla tra le parti con Nicolò che pensa solo alla Roma. I bianconeri, invece, hanno ancora lui nella mente. Per questo motivo Massimiliano Allegri sta studiando diversi piani e scenari in cui il numero 22 della Roma potrebbe andare a Torino. Uno di questi, come riporta La Repubblica, sembra essere il doppio addio di Dybala e Morata. L’argentino è in scadenza nel 2022, mentre l’attaccante potrebbe non essere riscattato dall’Atletico Madrid. In questa situazione la Juve cercherebbe di acquistare Zaniolo per dare a Vlahovic il compagno adatto. Molto importante, infatti, l’attaccante ex Fiorentina. L’intesa con lui rappresenta una prerogativa per Dybala e Morata. In caso questa non fosse delle migliori potrebbe cambiare il futuro dei due attaccanti.