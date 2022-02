Roma, ‘il Messaggero’ | Sfogo Mourinho: giocatori furiosi e ultimatum

L’allenatore della Roma ha parlato direttamente e duramente con i giocatori dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter

Puoi amarlo come odiarlo. Da quando ha cominciato la sua carriera da allenatore José Mourinho è così, o lo apprezzi per il suo carattere, oppure non ti starà mai simpatico. Un modo di agire, quello dello Special One, che è sempre molto diretto con l’obiettivo di scuotere gli animi. Con questo traguardo nella mente, il tecnico portoghese si è lasciato andare all’interno dello spogliatoio dopo la sconfitta con l’Inter in Coppa Italia.

Il 2-0 non è piaciuto per niente a Mourinho che ha accusato i suoi giocatori di mancanza di attributi. Per affrontare l’Inter campione in carica e prima in classifica serve carattere. Quello che, però, i giocatori della Roma non sembrano aver mostrato in campo. Per questo motivo, José ci è andato pesante, cercando di ottenere una reazione. Soprattutto da quei giocatori che hanno grandi qualità. Sentirsi dire di dover andare a giocare in Serie C, mentre si sogna la Champions, non è la cosa migliore e per questo l’allenatore giallorosso ha cercato di infiammare gli animi.

Roma, giocatori furiosi e insoddisfatti di Mourinho

Un atteggiamento così diretto, però, è una lama a doppio taglio. Se da una parte ci sono i giocatori di carattere che per zittire il mister reagiscono, dall’altra c’è chi si abbatte. Come riporta Il Messaggero, a Trigoria la sensazione è che tutti stiano aspettando la fine della stagione per sapere il futuro di Mourinho. Molti giocatori, infatti, sono insoddisfatti sia della gestione del tecnico che da parte della società. In caso di un’offerta decente, questi potrebbero abbandonare la Roma per abbracciare un altro progetto. La colpa data alla squadra spesso si ritorce contro, così come sembra stia succedendo adesso. A creare malcontento è stato lo sfogo schiaffato su tutte le prime pagine dei giornali. I giocatori si chiedono chi possa aver fatto uscire all’esterno l’accaduto se nello spogliatoio erano presenti solo loro, il tecnico e i preparatori.