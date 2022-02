Anticipi e posticipi Roma | Gli orari ufficiali contro Spezia e Atalanta

È stato deciso quando la Roma scenderà in campo per la 27ª e 28ª giornata di Serie A, in programma tra fine febbraio e inizio marzo

La Lega non perde tempo. La Roma non è ancora scesa in campo contro il Sassuolo che sono stati decisi gli orari ufficiali per la ventisettesima e ventottesima giornata di Serie A. Intanto, domenica alle 18 Abraham e compagni affronteranno gli uomini di Dionisi a Reggio Emilia. Una gara che sembra non sarà molto facile. L’ostacolo più grande, infatti, è la mentalità molto offensiva dei neroverdi che li porta a non schiacciarsi. Poi, la presenza di un talento come Domenico Berardi non è da dimenticare, visto che l’attaccante rappresenta senza dubbio l’avversario più pericoloso.

Proprio per trattenerlo bisognerà vedere chi schiererà sulla sinistra José Mourinho. Un compito non semplice visto che già nella gara d’andata, l’esterno destro ha dato filo da torcere alla difesa giallorossa. La Roma, poi, arriva al match dopo una settimana abbastanza travagliata. Complice non solo l’eliminazione dalla Coppa Italia, ma ciò che è successo al termine della partita. L’allenatore portoghese, infatti, non ha trattenuto la sua rabbia e si è sfogato con i giocatori, accusati di non avere attributo. Sembra che il discorso abbia avuto l’effetto sperato, ovvero la maggior parte dei giocatori ha recepito il messaggio in modo positivo.

Roma, alle 18 le sfide con Spezia e Atalanta

Con l’avvicinamento della venticinquesima giornata la Lega Serie A non ha perso tempo. Infatti, sono stati decisi gli orari per la 27ª e per la 28ª partita di questa stagione. Per la prima, la Roma scenderà in campo contro lo Spezia il 27 febbraio alle 18. Una trasferta sulla carta abbordabile per i giallorossi con gli uomini di Thiago Motta che sono alla rincorsa della salvezza. Per la seconda, invece, Abraham e compagni dovranno affrontare l’Atalanta allo Stadio Olimpico sabato 5 marzo sempre alle 18. Gara molto difficile, sia nella teoria che nella pratica, anche se all’andata Mourinho è riuscito ad annichilire molto bene gli orobici.