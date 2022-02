In attesa del ritorno in campo della Roma, domani pomeriggio contro il Sassuolo, c’è un nuovo scenario sul fronte uscite del calciomercato.

La Roma è reduce da due uscite negative, domani pomeriggio i giallorossi saranno impegnati sul campo del Sassuolo. In quel di Reggio Emilia sarà fondamentale ritrovare la vittoria, troppo il terreno perso per strada fin qui. In attesa dell’imminente ritorno in campo c’è un nuovo scenario di mercato in uscita da registrare nella rosa della Roma.

Nuovo retroscena di mercato in Serie A per la Roma. I giallorossi sono reduci dalla cocente eliminazioni in Coppa Italia per mano dell’Inter. Domani pomeriggio, in casa del Sassuolo, la truppa di Josè Mourinho è chiamata al riscatto immediato. La situazione in campionato è decisamente negativa, già 9 le sconfitte stagionali e quarto posto attualmente distante sei punti. Un bilancio tutt’altro che roseo quello raccolto fin qui dai giallorossi, che ha fatto scatenare lo stesso Mourinho dopo la sconfitta di San Siro. In attesa di ritrovare la vittoria il prima possibile si accorciano i mesi in vista della sessione di calciomercato estivo, intreccio con i rossoneri di Milano in vista.

Leggi anche: Calciomercato Roma, rinnovi e addii | Il piano di Pinto

Calciomercato Roma, big in crisi | Milan in agguato

Il Milan sta guardando in casa Roma per compensare una perdita pesante. Secondo quanto riportato da la Repubblica, la squadra di Stefano Pioli si è rassegnata a perdere a zero Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano, ex Atalanta, non sembra voler raggiungere l’accordo per il rinnovo contrattuale con i rossoneri. Tra domanda e richiesta del giocatore ballano ancora diversi milioni e tutto lascia pensare che a fine stagione lascerà i rossoneri a costo zero. Secondo quanto riportato dal quotidiano, in caso di partenza del centrocampista ivoriano, tra le opzioni sondate figura il profilo di Jordan Veretout. Il centrocampista francese, dopo un ottimo avvio di stagione, è entrato in una fase decisamente negativa – tanto da fargli perdere la titolarità in diverse occasioni- ora in vista di giugno potrebbe essere il rinforzo scelto da Pioli per il centrocampo rossonero.