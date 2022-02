Calciomercato Roma, rinnovi e addii | Il piano di Pinto

Alla vigilia del ritorno in campo in casa Roma è già tempo di guardare alla prossima finestra di calciomercato, Ecco il piano di Pinto.

Domani pomeriggio la Roma tornerà in campo, in trasferta a Reggio Emilia. Sul difficile campo del Sassuolo i ragazzi di Josè Mourinho sono chiamati al riscatto, dopo le ultime due prove opache. In attesa dell’importante sfida si inizia a tracciare un bilancio in vista della prossima sessione di calciomercato estivo, ecco il piano di Tiago Pinto.

La Roma è chiamata al riscatto immediato in campionato. Domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 18, i giallorossi saranno ospiti del Sassuolo in quel di Reggio Emilia. Le ultime due uscite della squadra di Josè Mourinho hanno lasciato delusi tanti tifosi. Il pareggio a reti bianche contro il Genoa, con la beffa del gol di Zaniolo annullato, e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Inter sono due ricordi da dimenticare il prima possibile. Nella speranza di ritrovare la vittoria ed il sorriso in terra emiliana è già tempo di fare un bilancio sulla prossima sessione di calciomercato in casa Roma. Fari puntati su Tiago Pinto, il general manager dei giallorossi sta definendo il piano della prossima sessione estiva, ecco le ultime sulle mosse del portoghese.

Leggi anche: Calciomercato Roma, rebus riscatto | Annuncio ufficiale del presidente

Calciomercato Roma, tra rinnovi e addii | Il piano di Pinto

Nelle scorse ore Tiago Pinto ha incontrato l’agente Beppe Riso, come la nostra redazione vi aveva riportato, procuratore di Bryano Cristante e Gianluca Mancini. Si trattava di un incontro programmato e non c’è stata nessuna accelerata per quanto riguarda i rinnovi contrattuali. Il piano del dirigente ex Benfica sembra essere chiaro, procedere a fari spenti -senza annunci o proclami- e mantenere il potere contrattuale anche in caso di future cessioni. La stagione, decisamente opaca fin qui, lo impone: nel quartier generale giallorosso si valutano le diverse posizioni di tanti giocatori in rosa tra rinnovi ed addii all’orizzonte. Uno dei tanti casi, probabilmente il più seguito dai tifosi sui social, riguarda il futuro di Nicolò Zaniolo, lo stesso Tiago Pinto è stato fin troppo sincero non blindando il numero 22 in conferenza stampa giorni fa.