Roma, Frattesi come Florenzi | “Non l’ho mai nascosto”

Domani pomeriggio la Roma tornerà in campo, in casa del Sassuolo, per la venticinquesima giornata di Serie A. Parla uno degli ex della sfida.

La Roma è pronta a tornare in campo, domani pomeriggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Alla vigilia del match arrivano le parole di un odei numerosi ex della sfida, le due squadre hanno da sempre intrecciato rapporti di mercato fitti. Ecco le dichiarazioni di Davide Frattesi, una delle più grandi sorprese della squadra di Dionisi quest’anno.

Vigilia di campionato in casa Roma, domani pomeriggio i giallorossi saranno impegnati nella trasferta sul campo del Sassuolo. In quel di Reggio Emilia, la squadra allenata da Josè Mourinho arriva con la voglia di riscatto. Le ultime due uscite dei giallorossi sono state decisamente negative: il pareggio a reti bianche contro il Genoa in casa e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Inter. Sarà fondamentale ritrovare la vittoria a partire da domani pomeriggio, sono già nove le sconfitte in campionato, la Roma ha bisogno di ritrovare vittoria e serenità a partire dalla trasferta emiliana. Le due società hanno da sempre intrattenuto ottimi rapporti nel calciomercato, lunga la lista degli affari andati in porto con i neroverdi.

Roma, parla Davide Frattesi | “Non l’ho mai nascosto”

La società giallorossa e quella emiliana hanno da sempre mantenuto rapporti fitti sul calciomercato. Basti pensare all’attuale capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini, letteralmente esploso in maglia neroverde. Tra le sorprese della stagione in corso, per la squadra di Alessio Dionisi, c’è il centrocampista Davide Frattesi. L’ex Roma ha già realizzato 4 reti in questa stagione, attirando su di se l’attenzione di diverse big nel campionato italiano. Il centrocampista, cresciuto nelle giovanili giallorosse, traccia un bilancio della stagione con un occhio al futuro calciomercato, tutto sembra destinato a vederlo cambiare casacca a gennaio, destinazione Inter al pari di Gianluca Scamacca. Ecco le parole dell’ex giallorosso, rilasciato in una lunga intervista al Corriere dello Sport.

Chi lo scopri alla Roma? “Bruno Conti. Ho fatto tutta la trafila nel settore giovanile. Non cerco rivincite, anche se avrei voluto giocarmi la mia chance in giallorosso. Non ho mai nascosto che ci sono rimasto male quando mi hanno ceduto, ma adesso sono contento di essere a Sassuolo.” Infine, nominando la nonna che sarà presente domani al Mapei: “Se dovesse capitare di segnare scavalco per andare ad abbracciarla”.