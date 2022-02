Calciomercato Roma, Mourinho stregato | Assist per la firma

L’allenatore portoghese ha parlato molto bene del calciatore che potrebbe lasciare la Roma nelle prossime finestre di calciomercato

Non è un colpo di fulmine, ma ci siamo vicini. Ai microfoni di Dazn, quelle pronunciate da José Mourinho sono state proprio parole al miele dopo la prestazione in Sassuolo-Roma, finita 2-2. La partita è stata molto difficile sia sul piano tattico che su quello fisico. Inizialmente, infatti, i neroverdi erano partiti molti bene grazie alla rete di Hamed Traore. Il centrocampista, inventato esterno per l’occasione, era riuscito a trovare il gol dopo un tocco di mano in area. Molto bravo l’arbitro a ravvisare il fallo e annullare tutto. L’atletismo dell’ivoriano è stato ciò che ha messo maggiormente in difficoltà Gianluca Mancini e Rick Karsdorp, in ombra durante la gara.

Dopo il guizzo del numero 23 neroverde, la partita è stata combattuta e molto equilibrata con la Roma che è riuscita a passare in vantaggio nel recupero del primo tempo. a segnare l’1-0 è stato Tammy Abraham che ha segnato su calcio di rigore. Sempre Traore è stato protagonista della rimonta del Sassuolo. Da un suo cross in area, infatti, è nato l’autogol di Smalling, mentre è stato proprio lui a segnare il gol del momentaneo vantaggio degli emiliani. Nel finale di partita, poi, Bryan Cristante ha segnato il gol del 2-2 su calcio d’angolo dopo aver deviato la palla di testa. È servita la goal line technology per convalidare il gol, con Maxime Lopez che aveva tentato di calciare via la sfera da dentro la porta.

Calciomercato Roma, Mourinho loda Mkhitaryan: “Il migliore tecnicamente a centrocampo”

Una partita molto difficile e giocata su ritmi molto alti, quella con il Sassuolo. Alla vigilia la Roma sperava sicuramente di tornare a casa con il bottino pieno, ma Berardi e compagni hanno avuto altri piani. Lo stesso Mourinho a fine gara si è detto felice dell’epilogo del match, che ormai sembrava perso. Lo Special One non è stato contento solo del risultato finale, ma anche della prestazione, soprattutto di Henrikh Mkhitaryan. L’esterno armeno, schierato da qualche partita mezzala, è il migliore in mezzo al campo secondo il portoghese. Mourinho, infatti, lo ha lodato in conferenza stampa: “La prestazione di Miki è stata molto buona. Non è uno che gioca davanti la difesa, ma è quello che pensa meglio e trova meglio gli spazi“. Così ha commentato la prestazione di Mkhitaryan, eletto poi a giocatore fondamentale del centrocampo.

Dei complimenti che potrebbero diventare un assist per la firma del rinnovo del contratto. L’armeno, infatti, è in scadenza a giugno 2022 e potrebbe lasciare la Roma nella prossima finestra di calciomercato. Perdere un giocatore delle sue qualità è un azzardo per qualsiasi squadra e lo ha notato anche Mourinho. Le lodi, infatti, potrebbero convincere l’ex Manchester United a rimanere nella Capitale dove, con il nuovo modulo, ha trovato molta più continuità.