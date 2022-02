Sassuolo-Roma, Mourinho soddisfatto a metà | Promozione a centrocampo

L’allenatore portoghese ha parlato ai margini di Sassuolo-Roma dopo il pareggio per 2-2 con i neroverdi acciuffato da Cristante

Al termine di Sassuolo-Roma, l’allenatore dei giallorossi José Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn dove ha espresso i suoi pensieri sulla gara. Un punto che ha un sapore agrodolce per il mister che arriva nel pieno recupero grazie a una sostituzione del mister. L’ingresso di Bryan Cristante per dare fisicità al centrocampo, infatti, si è dimostrata nella mossa vincente per acciuffare il pareggio. Il numero 4 giallorosso, dopo essere salito su calcio d’angolo al 94 ha insaccato di testa il corner di Veretout.

Gara più che difficile, Sassuolo-Roma, con gli uomini di Dionsi che hanno dato parecchio filo da torcere ai giallorossi. Nel primo tempo, però, Abraham e compagni hanno riusciti diverse volte a mettere in difficoltà Berardi e compagni. L’occasione più clamorosa è stato il gol di Abraham, poi annullato per fuorigioco. Una beffa che ha spinto la Roma a spingere di più fino al recupero dei primi 45′, quando l’attaccante inglese ha segnato su penalty. Il seocndo tempo, però, è stato in salita. Poco dopo il rientro dagli spogliatoi, Traore ha trovato la rete del pareggio grazie alla deviazione sfortunata di Smalling. Da quel momento la gara è stata in bilico fino al 73′ quando il Sassuolo ha trovato il 2-1.

LEGGI ANCHE: Voti Sassuolo-Roma 2-2, troppi errori | Si salvano in pochi

Sassuolo-Roma, le parole di Mourinho a fine gara

In pieno recupero degli ultimi minuti è ha acciuffato il pareggio Bryan Cristante che su calcio d’angolo è sbucato sul primo palo e ha deviato in rete. Fondamentale la goal line technology. Il gol del numero 4, infatti, inizialmente era stato respinto da Maxime Lopez. Il centrocampista francese aveva provato a evitare la rete calciando la sfera direttamente da dentro la porta. Fortunatamente l’orologio dell’arbitro ha vibrato dando il segnale che il pallone fosse entrato. A fine gara Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn :

Cosa lascia questo pareggio?

“Non sono soddisfatto, ma se si perde al novantesimo e poi si pareggia cambia la dinamica emozionale. Se prima della partita mi avessi detto che avrei pareggiato, avrei detto ‘non voglio’. Se me lo avessi chiesto al 90′ avrei detto ‘grazie mille’. Per questo posso paragonare questa partita ai livelli della sconfitta di Bologna, di Verona e Venezia. Sono state simili negli ultimi minuti dove abbiamo avuto opportunità di pareggiare. Sarebbero stati quattro punti. Se mi dici che abbiamo perso di più nelle ultime partite, certamente. Principalmente nella partita col Genoa dovevamo avere più punti“.

Anche oggi alla Roma è mancata un po’ di tecnica nell’ultima parte di campo.

“Sì, anche con un uomo in più per dieci minuti. Non sono stati sufficienti per cambiare le statistiche. Avere una percentuale di circa il 50% qui non è facile. Questo significa che dietro abbiamo avut0 più stabilità. Marash ci ha dato questa qualità. Il centrocampo ha fatto molto bene. Nella prima parte di partita c’è mancato ordine e disciplina. Ogni volta che la palla arrivava a Vina o Karsdorp c’erano poche opzioni per giocare dentro e quindi giocavamo profondi. Felix per i 70 minuti che è stato in campo ha avuto solo una possibilità di fare gol. Abbiamo migliorato nell’ultima parte di partita, anche contro undici giocatori si è sentito che la squadra stava migliorando. Il punto è meritato. Siamo contenti“.

C’era qualcuno che poteva perdere la testa?

“C’è solo una notizia che non posso negare. Solo una, tutte le altre sono finte. È giornalismo di quinta classe. Giornalismo senza etica, senza l’essenza del giornalismo che è la verità. Questo gruppo ha una qualità in cui siamo imbattibili: l’empatia e l’amicizia che abbiamo internamente. Possiamo essere scarsi, possono dirlo di me, dei giocatori, ma nessuno può dire che non siamo un gruppo unito. Dopo calcisticamente possiamo parlare dei limiti. Il secondo gol subito non ci farà dormire la notte, ci farà venire gli incubi, ma siamo molto uniti“.

Come nasce la difesa a tre o a quattro in settimana?

“Io vedo sempre il modo in cui i giocatori si comportano in campo. Questo modulo non è quello che mi piace di più, non è per me è l’idea principale che mi piace di più. È il modo in cui i giocatori si trovano meglio. In funzione delle nostre caratteristiche dobbiamo cercare di fare un modulo in cui i giocatori si trovano più confortabili“.

Possono convivere Sergio Oliveira e Pellegrini?

“Onestamente tutti e due possono fare meglio dal punto di vista individuale. Sergio è arrivato da poco e anche Pellegrini è arrivato da pochissimo. Oggi ha giocato 90 minuti, era un pochino un rischio, ma è un rischio che dovevano prendere. Io non posso nascondere che Cristante, Veretout, Pellegini e Sergio sono giocatori di qualità, però, per giocare lì nella casa dei motori, che fa girare la squadra, che sceglie e decideil ritmo della partita, che decide di giocare dentro o fuori non lo abbiamo”.

Su Mkhitaryan

“Per me la prestazione di Mkhitaryan, che non è un giocatore per giocare davanti alla difesa, è stata buona. È quello che pensa meglio e che trova meglio gli spazi. È quello fondamentale della squadra. Dobbiamo migliorare, dobbiamo fare il possibile per arrivare più in alto in classifica. La gente sbaglia quando pensa che la Conference è una competizione senza squadre di qualità“.