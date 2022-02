La Roma è impegnata sul campo del Sassuolo, all’intervallo il punteggio è sullo 0-1. Nuova tegola per Mourinho, sanzione e squalifica ufficiale.

Gara complicata quella della Roma al Mapei Stadium. All’intervallo i giallorossi sono in vantaggio per una rete in casa del Sassuolo. C’è da fare i conti con una nuova grana per Josè Mourinho, già alle prese con un infortunio dell’ultima ora prima della gara. Sanzione e squalifica ufficiale, non ci sarà nella prossima gara contro il Verona.

La Roma è rientrata negli spogliatoi del Mapei Stadium. All’intervallo la sfida col Sassuolo è ferma sull’ 1-0 per i giallorossi, decisivo fin qui il calcio di rigore firmato da Tammy Abraham. Gara per nulla semplice per i ragazzi di Josè Mourinho. I giallorossi sono reduci dalla cocente eliminazione patita in Coppa Italia, per mano dell’Inter, ed in campionato non c’è più margine d’errore dopo i tanti passi falsi già trovati fin qui. Gara decisamente complicata per i giallorossi, orfani anche del numero 22. Nicolò Zaniolo non fa parte della spedizione giallorossa, squalificato nell’ultima gara di campionato contro il Genoa. Il fantasista si rivedrà contro l’Hellas Verona all’Olimpico, ma c’è una nuova assenza ufficiali con cui fare i conti per Mourinho.

Roma, ultim’ora ufficiale | Salta la prossima gara

Non scenderà in campo nella prossima partita della Roma il difensore Gianluca Mancini. Il numero 23 era diffidato dopo la gara contro il Genoa ed, al ventunesimo minuto della sfida del Mapei è giunta la sanzione che gli farà saltare la prossima gara contro l’Hellas Verona. Fatale il cartellino giallo sventolato in faccia al difensore ex Atalanta, nuova grana per Josè Mourinho. Il tecnico portoghese, oltre a Zaniolo, ha dovuto fare i conti anche con l’esclusione last minute di Stephan El Shaarawy. Il faraone, match winner all’ultimo minuto nella gara d’andata, non è partito con il resto dei compagni, resteranno da valutare le sue condizioni nei prossimi giorni. Gli scaligeri sono in forma smagliate, reduci dal 4-0 rifilato quest’oggi all’Udinese.