Ufficiale, cambia la classifica della Serie A. La sentenza riscrive la graduatoria del campionato italiano, ecco cosa cambia dopo la decisione.

E’ arrivata l’ufficialità che riscrive la classifica del campionato di calcio italiano. La sentenza parla chiaro, diverse gare coinvolte che ora conoscono il futuro delle squadre. Ecco cosa cambia nella classifica della Serie A, dalla cima al fondo molte squadre sono coinvolte nella sentenza arrivata poco fa.

Arriva la sentenza che riscrive la classifica della Serie A, ora è ufficiale. Mentre domani è prevista la svolta imminente per la Lega Serie A, la Corte Federale si è pronunciata, dopo il ricorso presentato dalla Salernitana contro il 3-0 a tavolino in favore dell’Udinese. I friulani si erano visti assegnare i tre punti d’ufficio, la squadra campana non aveva potuto raggiungere la Dacia Arena in quell’occasione. La gara avrebbe dovuto giocarsi il 21 dicembre, ma la Salernitana venne bloccata dall’Asl dopo aver riscontrato diverse positività al covid nel gruppo squadra. Il club granata rimane all’ultimo posto, ma si vede riassegnare un punto tolto dopo la prima sentenza, mentre il club friulano perde tre punti, scendendo a quota 24 in classifica. Ma le sentenze non finiscono qui, altre due gare interessate dalle decisioni della Corte Federale. Non solo la zona retrocessione coinvolta nel campionato italiano, tutti i dettagli sulla sentenza.

Leggi anche: Roma, attacco a Mourinho | “Quattro titolari hanno chiesto la cessione”

Serie A, ultim’ora ufficiale | Cambia la classifica del campionato

Anche i piani alti della Serie A vengono coinvolti dalla sentenza, sia per quanto riguarda la vetta che la lotta al piazzamento europeo. Partendo dalla cima della classifica, non è stato accolto il ricorso dell’Inter, i nerazzurri avevano chiesto la vittoria a tavolino contro il Bologna. La sentenza si è espressa a favore del club emiliano, Bologna-Inter si giocherà. Altro club scontentato dalle decisioni è ancora una volta l’Udinese, che aveva tentato di far rigiocare la sfida persa per 6-2 contro l’Atalanta. Vittoria omologata per i bergamaschi e doppia beffa per i friulani, che scesero in campo in quell’occasione con tantissime defezioni sempre causa contagi da coronavirus. Ora la classifica cambia ufficialmente, si attende solo la nuova calendarizzazione dei match.