Calciomercato Roma: Friedkin, i conti non tornano | Il doppio costo di Mourinho

La proprietà della Roma ha speso un bel gruzzolo nel calciomercato, ma non è bastato al tecnico per rispettare le aspettative

Risultati deludenti e gioco che manca. In questa stagione la Roma di Mourinho ha sicuramente giocato al di sotto delle aspettative di addetti ai lavori e tifosi. Questi si aspettavano una posizione in classifica diversa arrivati a febbraio e, soprattutto, uno stile di gioco quanto meno riconoscibile. Invece, il tecnico portoghese si è visto costretto a cambiare modulo e piani per permettere alla squadra di rendere meglio. Con il 4-2-3-1, infatti, i giallorossi non hanno reso come il portoghese avrebbe voluto e per questo è passato alla difesa a tre. In questo modo, a fronte di un sacrificio in attacco dovrebbe essere garantita una maggiore copertura in difesa.

La corsa ai ripari di Mourinho è dovuta anche alla mancanza di quei giocatori che il portoghese avrebbe voluto avere. In primis, infatti, va sottolineata l’assenza di un regista. Lo stesso José ha evidenziato come al suo gioco manchi qualcuno in grado di gestire il pallone e decidere i ritmi. Nell’ultima gara con il Sassuolo, nonostante la grande presenza di centrocampisti, lo Special One ha elogiato Mkhiytaryan come il miglior regista presente in rosa. Non è strano che Mourinho si complimenti con un suo giocatore quanto che l’armeno sia un trequartista e non un mediano.

Calciomercato Roma, Mourinho costa doppio: dalle richieste alle critiche ai giocatori

A far discutere non sono tanto i complimenti di Mou ai suoi giocatori, quanto le critiche. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, i rimproveri dello Special One hanno un’influenza diretta sui suoi giocatori. Il loro valore, infatti risentirebbe delle parole del tecnico, considerando anche che alcune critiche potrebbero demoralizzare i giocatori. In questo modo si scatenerebbe un vortice discendente che porterebbe i calciatori a giocare più sfiduciati. D’altra parte, poi, c’è il costo che Mourinho ha per i Friedkin. Oltre allo stipendio personale, solo nella finestra estiva la proprietà ha sborsato quasi 100 milioni, una cifra alta che non è rispecchiata dai risultati attuali.