Calciomercato Roma, sorpasso in Serie A | Firma gratis per tre anni

La Roma è stata superata da una diretta avversaria per prendere il giocatore a zero nella prossima finestra di calciomercato

Mancano circa 4 mesi e mezzo al 30 giugno 2022. Una data che ai più non dice nulla, ma per gli amanti del mercat0 ha un significato ben preciso. In quel giorno, infatti, scade il contratto di quei giocatori che hanno deciso di non rinnovare con le precedenti squadre. Un’occasione che nessuna squadra vuole perdere. Così anche la Roma che, per la finestra estiva di calciomercato, sta studiando alcuni colpi a parametro zero. Sono diversi i nomi nella lista di Tiago Pinto che in primis dovrà cercare di regalare a Mourinho un regista.

Proprio la voce centrocampisti sembra essere la più popolata nel taccuino del general manager. Lo Special One, infatti, ha chiesto un mediano dai piedi buoni già al mercato di gennaio, da cui è arrivato Sergio Oliveira. L’impatto del portoghese è stato sicuramente più che sufficiente, ma non così tanto come sperava Mou. Un altro reparto che l’allenatore giallorosso vorrebbe rinforzare è sicuramente la difesa. Nonostante Marash Kumbulla sia riuscito a rientrare nelle grazie dell’allenatore, secondo il portoghese la linea arretrata avrebbe bisogno di altri innesti.

Calciomercato Roma, il Napoli piomba su Denayer: pronto un triennale

Per ritornare alla data citata ad inizio articolo, il 30 giugno 2022 scade il contratto di un difensore che piace a José Mourinho. Si tratta di Jason Denayer, difensore belga classe 1995 in forza al Lione. Il centrale di origini congolesi è centrale nel club francese, ma da dicembre è ai margini della rosa per un infortunio alla caviglia. Il tempo con la maglia dei rossoblù, però, è vicino alla fine visto che il difensore non sembra intenzionato a rinnovare. Con Denayer la Roma potrebbe rinforzare la linea arretrata, se solo non fosse forte la concorrenza del Napoli. Secondo Ekrem Konur, i partenopei sono addirittura in pole position sul belga, a cui sono pronti a offrire un contratto triennale. Un’offerta che porterebbe il club allenato da Luciano Spalletti in cima nella corsa al difensore del Lione, sulle cui tracce ci sono anche Juventus e Real Madrid, oltre alla Roma.