Roma e Lazio si avvicinano al derby della Capitale. A poco più di un mese dalla stracittadina i due tecnici devono fare i conti con l’emergenza infortuni.

Tra poco più di trenta giorni ci sarà una gara che può incidere sugli equilibri della stagione giallorossa. Il 20 marzo è in programma il derby Roma-Lazio allo stadio Olimpico, data segnata sul calendario con largo anticipo da entrambi i fronti. Mentre ci avviciniamo a lunghe falcate verso la stracittadina c’è da fare i conti anche con l’emergenza infortuni per le due squadre.

Roma e Lazio stanno vivendo una stagione al momento al di sotto delle aspettative. L’eliminazione dai quarti di Coppa Italia, per ambedue le compagini, è cartina di tornasole di una stagione fin qui non particolarmente entusiasmante. I giallorossi sono stati eliminati dall’Inter con un secco 2-0. Ancor peggio è andata ai biancocelesti di Maurizio Sarri, liquidati con un perentorio 4-0 dal Milan in un impietoso confronto calcistico Roma-Milano. Entrambe le squadre sono attardate nella corsa al quarto posto, quattro punti distante per la Lazio e sei per la squadra di Josè Mourinho. La posizione in classifica suggerisce di guardare con fibrillazione al prossimo derby capitolino, in programma il 20 marzo.

Roma-Lazio, ultim’ora ufficiale: lesione e derby a rischio

Derby Roma-Lazio in programma tra poco più di un mese dicevamo, salvo clamorosi ripensamenti della Lega Calcio. Stracittadina che può valere una fetta di stagione da ambo le parti, ma non giungono buone notizie per quanto riguarda la situazione infortunati. In casa Roma c’è da ovviare alle assenza di Ibanez ed El Shaaarawy nelle prossime gare, l’esterno offensivo ne avrà per due settimane mentre per il difensore brasiliano si parla almeno di metà marzo. Chi rischia di non poter prendere parte al derby è anche Manuel Lazzari, sponda biancoceleste, uscito malconcio dalla vittoria della squadra di Sarri contro il Bologna. gli accertamenti strumentali sull’esterno destro hanno evidenziato una lesione di secondo grado al flessore della coscia destra. Per il calciatore si parla di almeno un mese di stop, col derby in programma tra 35 giorni la sua presenza rimane in fortissimo dubbio.