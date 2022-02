La Roma è reduce dall’amaro pareggio contro il Sassuolo. Tre gare senza vittoria per i ragazzi di Mourinho, nuova tegola per il portoghese.

E’ un mese di febbraio stregato fin qui quello dei giallorossi. Ancora zero vittorie nelle tre gare disputate nella prima metà del mese, due pareggi ed una sconfitta fin qui. Cattive notizie che non arrivano solo dai risultati, anche l’infermeria non sorride al tecnico portoghese. Nuova tegola per Mou, starà fuori almeno due settimane.

Nuova grana per Josè Mourinho, la Roma è senza vittorie da tre gare di fila e non arrivano buone nuove dall’infermeria. I giallorossi sono reduci dal magro pareggio di Sassuolo, agguantato in pieno recupero e con un uomo in più. Al netto del rispetto che si deve alla compagine neroverde ci si attendeva sicuramente qualcosa di più dai giallorossi, che erano reduci dalla scottante eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Inter. In attesa di tornare in campo, contro un Hellas Verona in uno stato di forma super, il tecnico della Roma deve fare i conti con un nuovo infortunio. Si allunga la lista degli indisponibili per Josè Mourinho nelle prossime gare.

Roma, emergenza infortuni | Mou lo perde per due settimane

Febbraio avaro di vittorie finora per i giallorossi, chiamati al riscatto sabato pomeriggio. Allo stadio Olimpico arrivaerà l’Hellas Verona di Igor Tudor, per quella che ha tutto l’ aspetto di essere una nuova gara complicata. Le due squadre sono reduci da prestazioni molto diverse, la Roma dal sofferto pareggio in terra emiliana, gli scaligeri dal trionfo larghissimo contro l’Udinese, i ragazzi di Tudor si sono imposti per 4-0. Non mancano motivazioni per Mourinho, che proprio contro i veneti trovò la prima sconfitta in campionato, ora è il momento di vendicare anche quella gara. Chi non sarà della partita è Stephan El Shaarawy, l’esterno offensivo non era partito per Reggio Emilia, complice un nuovo infortunio al polpaccio. Il numero 92 starà fermo almeno due settimane, stando a quanto riferisce Sky Sport. Nuova tegola per Mou, costretto già a fare a meno di Roger Ibanez per infortunio. Contro l’Hellas mancherà per squalifica anche Gianluca Mancini.