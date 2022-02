Roma-Verona, Mourinho furioso | Gesto forte in zona mista

L’allenatore giallorosso è stato espulso al termine di Roma-Verona per un gesto rivolto verso l’arbitro Pairetto che non ha gradito

Finisce 2-2 Roma-Verona allo Stadio Olimpico, gremito da più di 34.000 persone. La gara, molto difficile, è cominciata subito in salita a causa del gol di Barak dopo appena cinque minuti. L’ex Udinese ha insaccato dopo uno schema piuttosto banale su calcio di punizione. AL 20′, Tameze ha segnato il 2-0 che ha spento la Roma. In tutti i primi 45′ minuti, infatti, la prestazione degli uomini di Mourinho è stata più che insufficiente con molti errori individuali.

Il secondo tempo di Roma-Verona, poi, è cominciato leggermente meglio. I giallorossi, infatti, sono entrati in campo con una mentalità diversa, più offensiva. A dare la svolta non sono stati i senatori della squadra, ma gli innesti prelevati da Mourinho dalla Primavera. Al 65′ è arrivata la rete di Cristian Volpato, che ha calciato molto forte di prima sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Pian piano la prestazione della Roma è migliorata, anche grazie ai cambi azzeccatissimo dall’allenatore. Al 79′, infatti, il portoghese ha deciso di far subentrare Bove che non ha tradito le aspettative del tecnico, anzi, le ha ripagate con il gol del pareggio. All’84’ infatti il centrocampista ha trovato la rete calciando sul primo palo e trovando il 2-2 finale.

Roma-Verona, Mourinho espulso: nessuna parola ai giornalisti

La partita di Mourinho è finita in anticipo. Verso la fine di Roma-Verona, infatti, il tecnico ha scagliato in tribuna un palone con molta forza. Dopo aver visto che i minuti di recupero fossero solo quattro, il tecnico ha fatto il gesto del telefono a Pairetto che non ha gradito e lo ha espulso dal terreno di gioco. Non è la prima volta che tra i due ci sono degli attriti. È stata dopo l’ultima gara arbitrata dall’arbitro di Torino che Mourinho ha consigliato a Zaniolo di lasciare la Serie A. Anche alla fine della partita, il tecnico della Roma è stato protagonista anche in zona mista. Mourinho è passato davanti ai giornalisti, ma senza rilasciare dichiarazioni.