Riflettori accesi sul calciomercato estivo in Serie A. L’Inter è pronta a bruciare la concorrenza, anche Pinto incassa dall’affare all’orizzonte.

Nonostante manchino diversi mesi in Serie A si bruciano le tappe in vista della sessione di calciomercato estivo. L’Inter è pronta al doppio colpaccio nel campionato italiano, cambiando la formula dell’offerta. Nerazzurri che si muovono in netto anticipo in vista della sessione ordinaria di trattative, mentre dal maxi affare è pronto ad incassare anche Tiago Pinto.

La Roma ha mancato l’ennesima occasione per avvicinarsi ai piani alti della Serie A. Il pareggio interno contro il Verona, terzo segno “X” consecutivo, fa aumentare il rammarico tra i tifosi giallorossi, di fronte al doppio passo falso di Juventus ed Atalanta. Nelle zone nobili del campionato italiano continua ad esserci l’Inter di Simone Inzaghi, tra pochi minuti i nerazzurri scenderanno in campo contro il Sassuolo. La sfida di San Siro è l’occasione per scavalcare i cugini del Milan in vetta alla classifica, mentre con il club emiliano si sta lavorando da tempo ad una maxi operazione di mercato in vista di giugno.

Calciomercato Roma, Inter pigliatutto | Anche Pinto incassa

L’Inter sta lavorando ad un maxi intreccio col Sassuolo. I nerazzurri sono pronti a sferrare il colpo decisivo e portare a Milano, in vista della finestra estiva di calciomercato, sia Davide Frattesi che Gianluca Scamacca. Entrambi protagonisti della positiva stagione degli uomini di Dionisi, il loro destino sembra sempre più ad un passo dal vestire neroazzurro. Entrambi ex Roma, con i giallorossi che si preparano ad incassare dall’affare. Per quello che riguarda il centrocampista infatti va considerato che il 30% dell’incasso verrà versato alla Roma, precedentemente proprietaria del cartellino del calciatore. In questi minuti sono in campo a San Siro per tentare il colpaccio, ma tutto lascia pensare che dalla prossima stagione si vedranno più spesso nella Scala del calcio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter conserva una corsia preferenziale col club emiliano e ci sarebbe anche l’inserimento dell’attaccante Pinamonti– il cui cartellino è nerazzurro ma in prestito all’Empoli- nel maxi affare in vista.