Nuovo siparietto social con protagonista Josè Mourinho. Il portoghese conquista il web e spunta il like del talentuoso terzino francese.

Josè Mourinho conquista ancora una volta il web. Malgrado la Roma non riesca ad uscire da un periodo buio, quattro gare consecutive senza vittorie, il portoghese è protagonista di un nuovo siparietto social. Dopo l’espulsione rimediata ieri pomeriggio all’Olimpico ha scatenato il web con un post dedicato a quanto accaduto. Non manca un like davvero sorprendente.

Josè Mourinho infiamma il web, il tecnico portoghese si è reso protagonista di una dedica social dopo il pareggio della Roma di ieri pomeriggio. Il 2-2 agguantato sul finale di gara contro l’Hellas Verona ha visto il tecnico lusitano ancora una volta protagonista. Fin troppo secondo il direttore di gara Pairetto, che nelle ultime battute della gara ha deciso di sventolargli il cartellino rosso sotto al naso. Mourinho in seguito ha deciso di non rilasciare dichiarazioni in zona mista nel post gara, scatenando i tifosi sul web con un post emozionante. Tre foto che riassumono la gara intensa di ieri, ed una dedica unica ai tifosi presenti allo stadio: “Amo questa gente e combatto per loro”. Tra le migliaia di reazioni ricevute, ne spunta una davvero speciale.

Roma, Mourinho conquista sui social | Spunta il like del terzino

Quasi 500mila i like raccolti dal tecnico portoghese sulla piattaforma Instagram, tra i quali spunta quello del terzino Benjamin Pavard. Il difensore francese, in forza al Bayern Monaco, ha mostrato la propria vicinanza al tecnico portoghese. Il fatto curioso è che il profilo ufficiale del tecnico non risulta tra quelli seguiti dal difensore in forza al club bavarese. Nuovo siparietto web con protagonista Mourinho, alla mente torna lo scambio di battute con Granit Xhaka mesi fa. In quel caso Mou consigliava al centrocampista svizzero di vaccinarsi senza timore contro il coronavirus, mentre anche Sergio Oliveira – ultimo acquisto del calciomercato giallorosso- scatenò il web con una serie di reazioni ai post ufficiali della società giallorossa.