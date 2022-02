Fari accesi sulla prossima sessione di calciomercato estivo, arriva un nuovo scenario. Il futuro è in Serie A ma la corsa a tre esclude la Roma.

La Roma è reduce dal terzo pareggio consecutivo in campionato, il secondo allo stadio Olimpico. La gara di ieri contro il Verona è stata salvata dalla linea verde dei giallorossi, con le reti di Volpato e Bove, ma la squadra è apparsa ancora troppo indietro. Ecco perché si guarda con attenzione alla prossima finestra di calciomercato estivo, si attende una vera e propria rivoluzione in tutti i settori del campo.

Si conferma un febbraio nero per la Roma di Josè Mourinho, finora nessuna vittoria per i giallorossi. Tre pareggi in campionato ed una sconfitta in Coppa Italia hanno mostrato evidenti limiti su diversi punti di vista tecnico, tattico e mentale. Terzo segno “X” consecutivo contro avversarie da cui si poteva e doveva attendere di più, un misero bottino che allontana ancora di più i giallorossi dalle zone nobili della classifica. Anche per questo si guarda con anticipo di mesi alla prossima sessione di calciomercato estiva, ma l’annuncio che arriva dalla Spagna potrebbe escludere Mou dai giochi. Il futuro sembra essere in Serie A, ma la corsa a tre taglia fuori la Roma.

Calciomercato Roma, corsa a tre in Serie A | Mourinho fuori dai giochi

C’è un nuovo scenario in casa Barcellona, come tratteggiato dal sito Sport.es, in estate le strade tra il club catalano e Memphis Depay sono pronte a separarsi. Ulteriore conferma rispetto a quanto la nostra redazione aveva già anticipato. Ma, secondo quanto riportato dal sito iberico, seppure il suo futuro sembrerebbe essere in Serie A la corsa a tre esclude i giallorossi. Sulle tracce dell’attaccante olandese ci sarebbero le tre big del nord, Inter Milan e Juventus avrebbero sondato il terreno in vista di giugno. L’attaccante, ex Lione, è finito indietro nelle gerarchie del tecnico Xavi, anche a causa dell’arrivo di Aubameyang, Ferran Torres ed Adama Traore nella sessione invernale. Mourinho fuori dai giochi dunque, nonostante il passato di entrambi al Manchester United e la necessità di cambiare in attacco la Roma sembra fuori dai giochi al momento.