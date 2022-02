Calciomercato Roma, rivoluzione sulle fasce | Il primo rinforzo per Pinto

Il general manager giallorosso è sulle tracce del giovane esterno che è da tempo un obiettivo di calciomercato della Roma

La lista della spesa di Tiago Pinto in vista del prossimo calciomercato è abbastanza lunga. Il general manager dell’area sportiva della Roma sta aspettando la fine della stagione per tirare le somme definitive. Dalla posizione che la Roma avrà in campionato e dalla qualità delle prestazioni che i giocatori mostreranno, il portoghese trarrà le giuste conclusioni. Tra qualche mese, infatti, comincia il calciomercato estivo. In vista di questo, Tiago Pinto si sta preparando pur sapendo già a grandi linee quali zone di campo andranno rinforzate.

Innanzitutto, come ha spesso richiesto José Mourinho in persona, il primo rinforzo che deve arrivare è un regista. Secondo l’allenatore portoghese, alla rosa manca un giocatore in grado di saper gestire i ritmi. Un ruolo fondamentale per lo Special One che, in queste giornate, sta cercando di trovare il giusto sostituto. In secondo luogo, poi, dovrebbero arrivare almeno un difensore e un esterno. I ricambi nella linea arretrata sono veramente pochi. Sulle fasce, invece, Karsdorp e Vina stanno giocando al di sotto delle aspettative.

Calciomercato Roma, Pinto alla ricerca di un terzino: piace molto Dest

Proprio per sistemare la situazione sulle fasce, il gm giallorosso ha diversi nomi in mente. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, uno di questi è sicuramente Sergino Dest. L’americano nato in Olanda, come già anticipato da Asromalive.it, è da tempo nel mirino della Roma e piace molto a Tiago Pinto. Per età e prezzo è un affare che attira molto i giallorossi. Dest, classe 2000 in forza al Barcellona, è finito ai margini dei piani di Xavi che sta pensando di darlo via. Una situazione perfetta per la Roma che potrebbe sfruttare il clima teso tra le parti per ottenere qualche vantaggio dalla trattativa.