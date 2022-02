Calciomercato Roma, proposto in Serie A | Pinto beffato

L’obiettivo di calciomercato della Roma potrebbe arrivare in Italia, ma non a Trigoria. Gli agenti, infatti, si sono proposti a una rivale

Sono passate tre settimane precise e le voci di mercato non si sono ancora fermate. Dalla chiusura del calciomercato invernale, avvenuta il 31 gennaio, sono stati diversi i rumors su possibili acquisti o cessioni in Serie A. E tra questi ce ne sono diversi anche sulla Roma. Intanto, i giallorossi devono fare i conti con quelli su Zaniolo. Secondo le ultime notizie, infatti, l’entourage del numero 22 sembra essere in contatto con la Juventus. I bianconeri sono da diverse finestre di calciomercato sull’attaccante della Roma che scalpita per rinnovare.

Lo spunto per le voci che vedono Zaniolo lontano da Trigoria è stato fornito niente di meno che dal general manager dell’area sportiva della Roma, Tiago Pinto. Il gm giallorosso, nella conferenza stampa di fine mercato in cui è stato fatto il punto della situazione, ha risposto con molta trasparenza. Un gesto fatto in buona fede e in linea con la sua linea di sincerità. Ciò che il portoghese non ha calcolato, però, è la possibilità di manipolazione delle sue parole. In molti, infatti, hanno riproposto in chiave diversa la dichiarazione su Zaniolo, il cui futuro non può essere garantito da nessuno.

Calciomercato Roma, Mazraoui si propone al Milan

In questi giorni non si è parlato solo di mercato in uscita, ma anche in entrata. Secondo la Gazzetta dello Sport, un obiettivo di Tiago Pinto è pronto ad approdare in Serie A, ma non alla Roma. Noussair Mazraoui, terzino destro dell’Ajax, in questi giorni sembra si sia proposto al Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un terzino destro e il marocchino potrebbe fare al caso loro. In scadenza a giungo 2022, Mazraoui rappresenta una grande occasione per Pioli, che rinforzerebbe la rosa senza spendere molto. Una beffa per Pinto che da tempo segue il giocatore. Noussair, infatti, è da tempo nel mirino dei giallorossi, ma questa svolta cambia tutto.