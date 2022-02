Calciomercato Roma, addio Mourinho: il futuro è in Premier

Secondo le quote è molto difficile che l’allenatore della Roma lasci la squadra nella prossima finestra di calciomercato

Gioco che latita e vittorie che faticano ad arrivare. La seconda parte di stagione della Roma non è cominciata nel migliore dei modi. La squadra allenata da José Mourinho, infatti, sembra on riuscire ad esprimere uno stile di gioco divertente. Soprattutto, ciò che manca sono i successi nonostante i giallorossi non perdano in campionato da ben cinque partite. Nelle ultime partite, infatti, sono arrivati tre pareggi di fila con Cagliari, Genoa e Hellas Verona. Squadre decisamente alla portata della Roma che, però, è stata bloccata dagli avversari.

Per questo motivo, l’allenatore della Roma è finito spesso al centro delle critiche. Queste non si sono rivolte solamente al sistema di gioco, ma anche ai modi con cui l’allenatore si rapporta con la squadra. Nei giorni scorsi è finito in prima pagina lo sfogo seguito alla sconfitta con l’Inter in Coppa Italia. Secondo alcune voci, le parole di Mourinho avrebbero spaccato lo spogliatoio con molti calciatori che non avrebbero gradito il gesto. LA notizia, poi, è stata smentita totalmente dal portoghese che ha ribadito come lo spogliatoio sia unito.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, rivoluzione sulle fasce | Il primo rinforzo per Pinto

Calciomercato Roma, le quote sull’addio di Mourinho: possibile futuro in Inghilterra

Per Mourinho sono rimasti in piedi solo due obiettivi con uno che si fa sempre più lontano. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, per ora è rimasta in piedi la Conference League, con la Champions che dista 6 punti. Non sono molti, ma davanti la Roma ha ben tre squadre: Atalanta, Lazio e Fiorentina. Visto questo momento più duro, Agipronews ha riportato le quote dei betting analyst di Goldbet. Anche se l’addio anticipato di Mourinho è difficile, la destinazione futura più probabile al termine della stagione potrebbe essere il Newcastle, quotato a 7. Alle sue spalle c’è l’Everton a 10, il Manchester United a 12 e l’Arsenal a 15.

Non è da escludere anche un ritorno in Portogallo. Mourinho, infatti, dopo un ipotetico addio alla Roma potrebbe diventare il prossimo cr dei lusitani, una possibilità che paga 20 volte la posta.