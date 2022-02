Calciomercato Roma, Pinto scippa Spalletti | Pronti venti milioni

Il general manager della Roma sta preparando l’offerta in vista della prossima finestra di calciomercato. Il giocatore piace anche al Napoli

Tante indicazioni per il calciomercato. Tiago Pinto, che solo tre settimane fa ha concluso la finestra invernale di calciomercato, sta già pensando alla prossima. E nel farlo, deve tenere a mente tutte le richieste dell’allenatore della Roma, José Mourinho. Il tecnico portoghese, infatti, da tempo ha chiesto al general manager un regista che sappia gestire il gioco. Fino ad ora Mou non ha trovato nessuno all’altezza e anzi, ha elogiato Henrikh Mkhitaryan come l’unico in grado di svolgere questo ruolo. L’armeno, però, è tutt’altro che regista. In carriera, infatti ha svolto spesso il ruolo di trequartista ed esterno di attacco.

Oltre a regista, sicuramente Tiago Pinto dovrà acquistare anche un difensore centrale. Fino ad ora, quelli presenti in rosa non hanno soddisfatto Mourinho, ce ha perso alcuni punti per strada anche per colpa di errori individuali. Le condizioni fisiche di Smalling, poi, non danno molte sicurezze e per questo c’è bisogno di correre ai ripari. Infine, anche le fasce e l’attacco hanno bisogno di un innesto. Karsdorp e Vina non stanno spingendo come servirebbe mentre in attacco, tutte le alternative ad Abraham non hanno convinto l’allenatore.

Calciomercato Roma, Pinto vuole Deulofeu: su di lui anche Napoli e Milan

Per questo motivo Tiago Pinto sta cercando anche un nuovo rinforzo per l’attacco. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, il general manager della Roma ha messo nel mirino Gerard Deulofeu. L’attaccante spagnolo dell’Udinese gioca da anni in Serie A e conosce il campionato. In questa stagione, poi, è a quota 7 gol e due assist, con l’ultima rete segnata alla Lazio ieri, nel corso della ventiseiesima giornata. Numeri interessanti che hanno attirato l’attenzione non solo della Roma. Sulle tracce dell’ex Watford ci sono anche Napoli e Milan, che sta studiando un suo ritorno. La cifra richiesta potrebbe essere abbordabile, tra i 15 e i 20 milioni per l’attaccante spagnolo.