Calciomercato Roma, bomba Icardi | Mourinho ha deciso

L’allenatore della Roma vuole migliorare la rosa a partire dalla prossima finestra di calciomercato e ha messo l’argentino nel mirino

Il lavoro dell’allenatore non è solo uno tra i più difficili al mondo, ma anche tra i più impegnativi. Oltre alla miriade di tifosi pronti a prendere il posto e a dare indicazioni alla squadra dal divano di casa, non c’è mai un minuto di riposo. Per questo motivo José Mourinho, allenatore della Roma, sta già pensando al futuro della squadra. In questi mesi, infatti, il portoghese ha avuto modo di individuare le lacune presenti in rosa. In cima alla lista dei reparti da migliorare c’è sicuramente il centrocampo.

Già all’inizio del calciomercato estivo, l’allenatore della Roma ha chiesto a Tiago Pinto un regista che sappia gestire il gioco. Il general manager dell’area sportiva giallorossa, però, non è riuscito ad assecondare le idee del tecnico. Così, alla linea mediana di Mourinho manca ancora chi sappia gestire il gioco. Anche in difesa c’è bisogno di fare qualche cambiamento. La situazione fisica di Smalling non dà sicurezze, così come la tenuta fisica e mentale di altri componenti. Infine, Tiago Pinto si sta muovendo per rinforzare anche le fasce. Quest’anno, infatti, è mancato l’apporto di Karsdorp e Vina che hanno fornito solo un assist a testa.

Calciomercato Roma, Mourinho vuole Icardi

Per non farsi mancare niente, la Roma potrebbe rinforzare anche il reparto offensivo, dove Shmourodov non ha convinto. Anzi, le prestazioni dell’attaccante uzbeko, pagato circa 20 milioni, sono state ben al di sotto delle aspettative. Per questo motivo Mourinho è alla ricerca di un attaccante. Secondo El Nacional, al tecnico portoghese piace molto Mauro Icardi e potrebbe cercare di portarlo nella Capitale. L’affare risulta però molto difficile a causa di alcuni fattori. In primis va considerato che la Roma ha già un attaccante titolare di cui si fida. Tammy Abraham, infatti, rappresenta il futuro della società ed ha la piena fiducia sia dei Friedkin che dell’allenatore. Poi, c’è il fattore ingaggio di Icardi che sfiora i 12 milioni, una cifra decisamente al di fuori delle tasche della Roma.