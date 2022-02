La Roma tornerà a giocare domenica, contro lo Spezia. In attesa di ritrovare il campo arriva una doppia conferma sul calciomercato estivo.

Arriva un doppio indizio che anticipa di mesi il futuro calciomercato in entrata in casa Roma. I giallorossi torneranno in campo domenica pomeriggio, dopo tre pareggi consecutivi in Serie A. In attesa di ritrovare il rettangolo da gioco si guarda con largo anticipo alle future mosse di calciomercato, la Roma tenterà nuovamente l’assalto a giugno.

Febbraio mese nero per la Roma, ancora zero vittorie per i ragazzi di Josè Mourinho. Tre pareggi consecutivi in Serie A hanno riaperto evidenti ragionamenti sulla qualità della rosa. Il tecnico portoghese, che ha da poco conosciuto l’entità della squalifica da scontare, non ha mai fatto mistero di aver bisogno di un salto di qualità. I risultati lo stanno a testimoniare, giallorossi indietro in campionato e fuori dalla Coppa Italia. Per riagganciare la corsa al quarto posto ci sarà bisogno di ritrovare da subito vittoria ed entusiasmo, a partire dalla trasferta ligure. Mentre per tornare a sognare una Roma al vertice ci sarà bisogno di una nuova rivoluzione in sede di calciomercato. Ecco il doppio indizio che anticipa il nuovo assalto estivo.

Calciomercato Roma, doppio indizio | Nuovo assalto a giugno

Tutte le strade portano a … Londra, questo è il motto su cui si può basare il calciomercato in entrata della Roma. Lo stesso Tiago Pinto sbarcò personalmente nella capitale inglese la scorsa estate, in piena sessione di calciomercato, per sbloccare l’affare Abraham ma non solo. Il desiderio numero uno del tecnico giallorosso era e rimane lo svizzero Granit Xhaka. Tutto lascia pensare ad un nuovo assalto a gennaio per strapparlo dall’Arsenal. Come riportato dal sito Football.London la società londinese non si opporebbe alla cessione del nazionale elvetico, al contrario di quanto visto la scorsa estate. Altro indizio che suffraga la tesi, secondo il sito brasiliano Bolavip.com i Gunners sono alla ricerca di un centrocampista sudamericano accostato anche a molti club di Serie A. Parliamo di Danilo, 20enne centrocampista in forza ai brasiliani del Palmeiras. Il giovane talento carioca è stato accostato anche agli interessi di Inter, Milan e Roma, come riportato dal sito Calciomercato.it