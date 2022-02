Nuovo scenario che irrompe sul calciomercato estivo della Roma. L’Inter ha rifiutato l’affare, via libera immediato per Josè Mourinho.

La Roma tornerà in campo domenica pomeriggio in trasferta a La Spezia. Josè Mourinho, che non sarà in panchina per squalifica, vuole interrompere il digiuno di vittorie lungo ormai quattro partite. In attesa di ritrovare il rettangolo verde, con la speranza di riportare a casa gli attesi tre punti, c’è un nuovo scenario che irrompe sulla prossima finestra di calciomercato estivo.

Riflettori accesi sul calciomercato estivo in casa Roma. I giallorossi sono reduci dal pareggio interno contro l’Hellas Verona, 2-2 in rimonta condito da nuove polemiche arbitrali. Josè Mourinho è stato sanzionato con due giornate di squalifica, salvo esito positivo del ricorso salterà Spezia in trasferta ed Atalanta in casa. Colpito da squalifica anche Tiago Pinto, il general manager giallorosso non potrà seguire in prima persona la squadra almeno fino all’8 marzo. L’ultimo pareggio, il secondo consecutivo agguantato nei minuti finali di gara, ha riaperto nuove discussioni nella rosa giallorossa. Il tecnico portoghese è sempre stato chiaro su un concetto: la Roma deve migliorare tecnicamente la qualità del proprio organico. Per questa ragione si guarda con trepidazione al calciomercato estivo, con un nuovo aggiornamento.

Calciomercato Roma, l’Inter l’ha rifiutato | Via libera Mourinho

Tutti i settori del campo avranno bisogno di un salto di qualità a giugno, incluso il pacchetto arretrato. Nelle scorse ore vi avevamo descritto l’inserimento dell’Inter a complicare i piani estivi giallorossi. L’Inter è stata accostata al futuro del difensore argentino Marcos Senesi, attualmente in forza al Feyenord. Pista che può essere depennata dopo l’annuncio appena riportato dal sito FcInternews.it, secondo cui i nerazzurri avrebbero rifiutato qualsiasi dialogo per il difensore in vista di giugno. Le priorità del club milanese sono altre, individuabili in un difensore che fagola a mezza Europa, il granata Gleison Bremer. Il club nerazzurro avrebbe deciso di dedicare tutti gli sforzi al difensore brasiliano del Torino, lasciando la strada spianata a Tiago Pinto e Mourinho per strappare Marcos Senesi al Feyenord. Classe 1997, protagonista di una stagione più che positiva, malgrado la scadenza contrattuale nel 2023 al momento per la sua valutazione si parla di almeno 10 milioni di euro.