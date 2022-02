Calciomercato Roma, scaricato dal club | Ecco l’erede di Mkhitaryan

L’allenatore della Roma torna sulle tracce del giocatore che è stato al centro dei piani giallorossi nelle scorse finestre di calciomercato

La Roma tende già un occhio alla prossima stagione. Dalla prossima estate è prevista una rivoluzione in casa giallorossa, con José Mourinho che attuerà diverse modifiche. L’allenatore portoghese sfrutterà i prossimi mesi al meglio per valutare quali saranno i prossimi passi. In primis, lo Special One valuterà quali sono quei giocatori che rimarranno a Trigoria anche nella prossima stagione. Alla porta, infatti, molto probabilmente andranno tutti quei giocatori che non sono affini alle idee calcistiche del tecnico.

Molto importante, poi, è anche la componente caratteriale. Avere affinità anche dal punto di vista mentale con le richieste di Mourinho è fondamentale. Per questo motivo, l’allenatore della Roma potrebbe effettuare diversi acquisti nella prossima finestra di calciomercato. Menzione a parte merita Nicolò Zaniolo. Il gioiellino della Roma, che è finito nel mirino di Simeone, è sicuramente uno dei giocatori più importanti della rosa. Le parole di Tiago Pinto di fine gennaio, però, hanno aperto le porte ad una cessione che non avverrebbe a meno di 50 milioni.

Calciomercato Roma, Sabitzer scaricato dal Bayern Monaco

In entrata, invece, ci saranno quei giocatori che avranno le caratteristiche adatte secondo Mourinho. Tra questi, un pallino del portoghese è quello di Marcel Sabitzer. Secondo quanto riporta Fussballtransfers.com, il centrocampista austriaco è stato scaricato dal Bayern Monaco dopo appena un anno. L’ex RedBull Lipsia non è riuscito a convincere i bavaresi e ha giocato solamente 653 minuti in campionato. Lo stesso Karl-Heinz Rummenigge sembra aver sottolineato come il giocatore non abbia migliorato la rosa come si sarebbe aspettato. Una bocciatura, quindi per Sabitzer, che a lungo è stato nel mirino di Mourinho. Nonostante abbia il contratto in scadenza nel 2025, è molto probabile che Sabitzer lasci la Baviera dopo questa stagione.