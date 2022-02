Calciomercato Roma, rivoluzione Mourinho | Confermati solo in 4

L’allenatore della Roma nei prossimi mesi valuterà quali saranno i giocatori che lasceranno la squadra nel prossimo calciomercato

Domenica alle 18 la Roma scende in campo al Picco di La Spezia. Avversario, ovviamente gli uomini di Thiago Motta, che sono alla ricerca di punti per salvare la stagione in tutti i sensi. La squadra dell’ex romanista Daniele Verde è attualmente sedicesima in campionato. I punti raccolti fino a qui sono pochi, 25 in 26 gare disputate, solo 3 in più del Cagliari in zona retrocessione. Anche se l’avversario è alla mano, la partita si preannuncia difficile, proprio con l’ex Roma pronto a mettere i bastoni tra le ruote alla sua ex squadra.

Toccherà ai giallorossi, quindi impedire all’esterno di aumentare il suo bottino, che fino ad ora conta 5 gol e 3 assist. Le prossime gare per i giocatori della Roma sono fondamentali anche in ottica della prossima stagione. Mourinho tra i suoi programmi ha quello di attuare una vera e propria rivoluzione il cui protagonista sarà Tiago Pinto. Il general manager dell’area sportiva della Roma, infatti, dovrà muoversi sul mercato per rintracciare quei giocatori che sono più affini al gioco e alla mentalità del portoghese. Intanto, il gm giallorosso sta già preparando qualche acquisto ma deve fare i conti con la concorrenza di altre tre squadre.

Calciomercato Roma, si salvano solo in quattro

In questi mesi lo Special One ha già avuto modo di tirare le somme su chi può rimanere e chi, con molta probabilità, lascerà la squadra. Secondo quanto riporta Tuttosport, sono solo quattro i giocatori che sono sicuri di rimanere a Trigoria. Questi sono Tammy Abraham, Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Rui Patricio. Il resto della squadra deve convincere l’allenatore che può rimanere anche se il destino di alcuni sembra già segnato. Veretout, Cristante, El Shaarawy, Vina e Ibanez, infatti, sono i più indiziati a lasciare la Capitale, con il difensore brasiliano che ha più mercato di tutti. Infine, c’è anche la situazione Zaniolo, che non lascerà la squadra a meno di 50 milioni.