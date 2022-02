Nuovo scenario sul calciomercato in casa Roma. L’annuncio dalla Spagna svela le mosse passate del club giallorosso, ma in estate cambia tutto.

Nuovo piano per il calciomercato estivo della Roma, che svela anche un retroscena a sorpresa. Dalla Spagna sono sicuri che Tiago Pinto tenterà nuovamente l’affondo, dopo esser stato respinto durante la sessione invernale. Ecco la nuova strategia del general manager della Roma per accontentare Josè Mourinho.

Un indizio di calciomercato ed una rivelazioni sulle mosse passate, non mancano sorprese dopo l’ultimo annuncio giunto dalla Spagna. La Roma è reduce da un periodo decisamente negativo, tre pareggi ed una sconfitta nelle ultime uscite della truppa di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese, che dovrà scontare un doppio turno di squalifica, spera di ritrovare la vittoria sul campo dello Spezia. Giallorossi attesi dalla trasferta ligure domenica pomeriggio, con buone notizie che giungono da Trigoria. In attesa di ritrovare il campo arriva uno scenario dalla Spagna che delinea i prossimi movimenti di calciomercato dei giallorossi, con un occhio al recentissimo passato.

Calciomercato Roma, maxi scambio rifiutato | Nuovo piano per Mou

Il nuovo scenario viene dipinto dal sito Eldesmarque.com che segue da vicino le vicende in casa Valencia. Proprio le parole del presidente del club spagnolo danno il via alla rivelazione. Ecco cosa ha detto Anil Murthy: “A gennaio ci hanno chiesto Goncalo Guedes, ma abbiamo deciso di non cederlo perché abbiamo messo al primo posto le nostre priorità sportive. Ma non credo che nel contesto attuale l’idea di aggrapparsi al nome dei giocatori sia la cosa giusta da fare”. Non è un segreto che il calciatore portoghese faccia gola a parecchi club, anche la Roma aveva tentato l’assalto a gennaio secondo gli spagnoli. Continua il sito nella ricostruzione: Tiago Pinto, durante le ultime battute di calciomercato invernale aveva tentato di proporre il maxi scambio con Diawara e Carles Perez in Liga per l’esterno offensivo classe 1996. “No” secco da parte del Valencia, che ora sembra invece deciso a sedersi al tavolo delle trattative in vista della sessione di affari estiva. Tutto lascia pensare che Pinto stavolta possa tentare l’affondo con l’offerta cash.