Spezia-Roma, ufficiale l’arbitro | Cos’è successo nell’ultimo precedente

L’Aia ha deciso quale sarà il fischietto che dirigerà Spezia-Roma di domenica alle 18 in cui mancherà Mourinho a causa della squalifica

Domenica alle 18 la Roma scende in campo contro lo Spezia. Alla gara non sarà presente José Mourinho a causa della squalifica rimediata alla fine della partita con il Verona. Contro l’Hellas, il portoghese è stato protagonista di uno scatto d’ira prima e di una polemica poi, che non è piaciuta per niente all’arbitro Pairetto. Verso la fine della gara, infatti, il tecnico giallorosso ha scagliato un pallone in tribuna per sfogare la rabbia. Poi, quando il direttore di gara ha assegnato 4 minuti di recupero, troppo pochi secondo lo Special One, ha fatto il gesto del telefono.

Quel gesto non è piaciuto per niente all’arbitro che ha espulso dal terreno di gioco Mourinho. Il Giudice Sportivo, poi, ha allungato la squalifica del portoghese a due giornate, facendogli saltare lo Spezia. Insieme a lui, saranno assenti anche il preparatore atletico e il preparatore dei portieri, sempre sanzionati dopo Roma-Verona. Anche Tiago Pinto è stato inibito fino all’8 marzo a causa delle parole rivolte al direttore di gara. Un rapporto piuttosto burrascoso quell0 della Roma con gli arbitri in questa stagione, che spesso è stata condita dalle polemiche.

Spezia-Roma, arbitra Fabbri: ecco come è andato l’ultimo precedente

In attesa di scoprire quale sarà l’avversario in Conference League, la Roma si prepara per lo Spezia. Per la gara, l’Associazione Italiana Arbitri ha assegnato il fischietto che dirigerà la partita. Si tratta di Michael Fabbri, arbitro classe 1983 originario di Faenza. I precedenti con la Roma sono positivi: sei vittorie totali, tre sconfitte e un pareggio. L’ultimo precedente, poi, è la partita del 23 gennaio contro l’Empoli. In quell’occasione, gli uomini di Mourinho hanno ottenuto l’ultima vittoria in campionato. Il punteggio finale, infatti è stato di 4-2 per i giallorossi che in Toscana hanno giocato molto bene. La Roma, infatti, ha segnato tutti e quattro i gol nel primo tempo, con i due dell’Empoli arrivati nel secondo e che hanno fatto pensare all’incubo della rimonta, fortunatamente scongiurato. Al Var ci sarà Di Paolo.