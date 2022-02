Nuovo scenario sul calciomercato in entrata della Roma, intreccio col Real Madrid alle porte. Tiago Pinto riproverà l’affondo in estate.

La Roma è attesa dalla trasferta sul campo dello Spezia. Non faranno parte della spedizione ligure Josè Mourinho e Tiago Pinto, entrambi sanzionati dal Giudice sportivo dopo la gara contro l’Hellas Verona. In attesa di ritrovare il terreno da gioco, ed una vittoria che latita da tre turni consecutivi, c’è un nuovo scenario che irrompe sul calciomercato estivo dei giallorossi.

Giallorossi attesi da una gara importantissima sul campo dello Spezia. La trasferta ligure rappresenta l’occasione perfetta per interrompere un digiuno di vittorie che dura da quattro gare. Sono tre i pareggi consecutivi in campionato, contro compagini da cui si poteva attendere sicuramente di meglio. Triplo segno “x” da sfatare assolutamente, l’ultima vittoria giallorossa risale al 23 gennaio sul campo dell’Empoli. Sarà fondamentale ritrovare i tre punti per prepararsi anche al doppio big match dell’Olimpico, occasione per provare a raddrizzare un finale di stagione che non sembra voler regalare gioie ai tifosi giallorossi. Mentre per tornare a sognare una Roma al vertice sarà inevitabile passare per una rivoluzione in sede di calciomercato.

Calciomercato Roma, intreccio col Real Madrid | Pinto ci riprova

La sessione di trattative estiva in casa Roma potrebbe riproporre uno scenario sfumato diversi mesi fa. Parliamo ovviamente del centrocampista svizzero Granit Xhaka, in forza all’Arsenal. Un nuovo indizio accende la pista in vista della sessione ordinaria di calciomercato, non è il primo che vi raccontiamo in questi giorni. Secondo quanto riportato dal sito Football.London il club londinese sta già sondando diversi profili per il suo successore. L’ultimo scenario vede i Gunners pronti a bussare alla porta di Carlo Ancelotti, attualmente allenatore del Real Madrid, per assicurarsi le prestazioni del tedesco Toni Kroos. Il centrocampista classe 1990 sarebbe il profilo prescelto dal club londinese proprio come sostiuto del calciatore elvetico, che potrebbe così finalmente liberarsi ed abbracciare Josè Mourinho dalla prossima stagione. Un matrimonio che si consumerà con un anno di ritardo? Tutti gli indizi sembrano voler confermare questa volontà, Xhaka alla Roma si può chiudere 12 mesi dopo la fumata nera.