Calciomercato Roma, Psg in Italia | Pinto in ansia

Un club transalpino è sulle tracce del talento della Roma che potrebbe lasciare nella prossimo finestra estiva di calciomercato

Oggi alle 13 ci sarà il sorteggio di Europa Conference League. Sono diverse le squadre ostiche che la Roma può pescare e che affronterà a metà marzo. Il torneo europeo, istituito quest’anno, è uno degli ultimi obiettivi rimasti in piedi nella stagione giallorossa, che ha già visto sfumare la Coppa Italia. Fatale, infatti, è stata la sconfitta con l’Inter nella competizione, che ha creato un grande strascico di polemiche. Nel post partita, infatti, c’è stato un duro sfogo dello Special One che ha fatto molto discutere.

Ottenere un buon risultato in Conference League è sicuramente molto importante anche in vista della prossima stagione. Mourinho, che è il protagonista del progetto triennale dei Friedkin, sta già pensando a come muoversi. In particolare, le attenzioni dell’allenatore della Roma sono concentrate sul calciomercato. Questi ultimi mesi di Serie A saranno fondamentali per valutare quali profili mantenere in rosa e quali, invece, cedere. Sicuramente, verranno ceduti quei giocatori che non sono affini con le idee di gioco del portoghese, così come quelli che peccano dal punto di vista caratteriale. In entrata, invece, ci sarà sicuramente un centrocampista dai piedi buoni, che in queste ore è stato consigliato a Mou.

Calciomercato Roma, il Paris Saint-Germain manda gli scout | Un giallorosso nel mirino

A poter facilitare, o mettere i bastoni tra le ruote ai disegni di calciomercato della Roma potrebbero essere le altre squadre. Secondo quanto riporta Retesport, che cita la Gazzetta dello Sport, il Paris Saint-Germain è sulle tracce di Davide Mastrantonio. Il portiere della Roma Primavera piace molto ai parigini che hanno inviato i loro scout per visionarlo. Il classe 2004 si è distinto soprattutto nei quarti di finale di Coppa Italia dove la sua freddezza nella lotteria dei rigori ha permesso ai giallorossi di eliminare la Juventus. A meno di un’offerta irrinunciabile, è difficile che Mourinho si privi di un ragazzo della Primavera, avendone adoperati già abbastanza in questa stagione.