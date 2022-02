Nuovo scenario di calciomercato che può coinvolgere direttamente la Roma. L’addio è confermato, occasione a zero in Premier League.

La Roma è reduce dalla trasferta ligure sul campo dello Spezia. Giallorossi che, non senza fatica, hanno ritrovato i tre punti in Serie A dopo tre pareggi consecutivi. Aver rotto il digiuno da vittorie consente ai giallorossi di non perdere le speranze per la corsa europea, ma tanti segnali continuano ad evidenziare evidenti lacune nella rosa a disposizione del tecnico portoghese.

La Roma torna dallo stadio Picco con in tasca tre punti tanto sudati quanto preziosi. I giallorossi hanno espugnato il campo dello Spezia dopo una gara intensa, tantissime occasioni da gol cestinate e vittoria trovata all’ultimo respiro su calcio di rigore. Giallorossi che hanno avuto in pugno il gioco per quasi tutta la gara, ma che non sono riusciti a far valere la superiorità numerica per oltre un tempo. Merito dello Spezia, una squadra tenace senza dubbio, ma dalla caratura tecnica molto più bassa della Roma. Per tornare a puntare al vertice nella rosa giallorossa dovranno cambiare diverse cose, a partire dalla prossima sessione di calciomercato estiva.

Calciomercato Roma, addio confermato | Colpaccio a zero in Premier

Si torna a guardare nel campionato inglese. Tantissimi rinforzi sono arrivati dalla Premier League nelle prime due finestre di calciomercato targate Pinto e Mourinho. Il tandem lusitano potrebbe tornare alla carica in vista della sessione estiva, stavolta tentando il colpaccio in casa Manchester United. Il profilo da seguire è quello del centrocampista offensivo Jesse Lingard, nome del quale la nostra redazione aveva già parlato tempo fa. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano su Twitter, il nazionale inglese ha confermato la volontà di non prolungare il contratto in scadenza. A giugno sarà libero di accasarsi con qualsiasi squadra, stessa condizione di Edinson Cavani. L’esterno offensivo fa gola a diverse squadre europee, le prossime settimane saranno decisive per capire quale futuro attende il classe 1992 dopo l’esperienza al Manchester United. L’addio a zero è confermato, il colpaccio estivo è ancora possibile.