Roma, insulti a Zaniolo | La denuncia social della sorella

La sorella dell’attaccante della Roma, insultato e minacciato, ha documentato tutto sui social tramite delle foto

Qualunque cosa succeda, Nicolò Zaniolo sarà sempre al centro delle polemiche. Non è bastata la buona prestazione nella partita contro lo Spezia, da cui è uscito tumefatto. Nelle foto postate sui social, infatti, l’attaccante della Roma ha mostrato l’occhio gonfio e il taglio sopra il naso rimediate al momento del rigore. Al 93′, infatti, Maggiore ha colpito al volto il numero 22 nel tentativo di liberare l’area. Per far sanzionare il contatto è stato necessario l’intervento del Var che ha richiamato Fabbri.

Dal dischetto di rigore, poi, è partito Tammy Abraham che non si è fatto prendere dalla pressione e dalla stanchezza e ha calciato preciso all’angolino. Nulla da fare per Provedel che fino a quel momento della partita ha tenuto a galla i suoi compagni. È solo merito dell’estremo difensore, infatti, se la Roma non ha dilagato nel punteggio e si è aggrappata solo all’1-0. L’episodio del calcio di rigore è stato commentato da Thiago Motta al termine della partita. L’allenatore degli spezzini ha criticato il fallo chiedendo le scuse dell’arbitro. Un atteggiamento particolare, considerando la ferita di Zaniolo.

Roma, insulti a Zaniolo nei bagni della scuola: la denuncia social della sorella

A Zaniolo le critiche sono arrivate da quasi tutti i fronti, ma da questo mai. A rivelare gli insulti e i messaggi è stata la sorella Benedetta che ha denunciato tutto sui social. Nelle foto, infatti, sono ritratti i bagni della scuola dove la ragazza studia. Sulle mattonelle di questi, come sui termosifoni, sono stati scritti gli insulti a Nicolò, forse reo di aver messo dei “Mi piace” ad alcuni giocatori della Juventus. Molto più probabilmente, però, il gesto è stato pensato in modo goliardico, ma di simpatico non ha nulla.