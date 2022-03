Calciomercato Roma, Pinto pesca in MLS | Corsa a tre in Italia

Il general manager della Roma guarda all’America per il prossimo calciomercato, con il talentino a stelle e strisce nel mirino

Non solo Europa per Tiago Pinto. Il general manager dell’area sportiva della Roma in questi giorni ha un compito importante. L’ex Benfica, infatti, deve individuare quelli che sono i migliori profili per José Mourinho. Dalla prossima stagione i Friedkin hanno deciso di dare il via a una vera e propria rivoluzione. Non cambieranno solo i dirigenti, con De Sanctis che ha lasciato con un messaggio al miele. A lasciare Trigoria saranno soprattutto i calciatori.

Sulla lista dei cedibili, infatti, ci sono tutti quei giocatori che non fanno parte dei piani di José. In particolare, chi non è riuscito a integrarsi con le idee calcistiche dello Special One dovrà lasciare la Capitale. Nei giorni scorsi, infatti, l’allenatore portoghese ha annunciato come la difesa a tre non sia il suo modulo preferito. In questa stagione, Mou ha adottato questo tipo di schieramento perché è quello con cui i giocatori hanno più familiarità. Dal prossimo anno, quindi è probabile aspettarsi un ritorno alla difesa a quattro. In uscita, poi, ci saranno anche tutti quei giocatori che non hanno le caratteristiche caratteriali che il mister chiede.

Calciomercato Roma, anche Atalanta e Bologna su Mihailovic

Sulla lista di Tiago Pinto in questi giorni è spuntato anche un nome nuovo. Secondo quanto riporta Jeunesfooteux.com, gli occhi del general manager giallorosso si sono posati su Djordje Mihailovic. Il talento classe 1999 gioca al Montreal in Mls. Autore di quattro gol e 14 assist nella scorsa stagione, il trequartista statunitense ha attirato su di sé le attenzioni di diversi club. Oltre alla Roma, che sta cercando di prenderlo per il prossimo calciomercato, ci sono altre due italiane. Anche l’Atalanta e il Bologna sono sulle sue tracce, così come altre squadre. Il talento di Mihailovic, infatti, interessa a Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Everton, Newcastle, Leeds, il Nizza e altre due squadre della Ligue 1 sconosciute. Valutato circa 5 milioni con il contratto in scadenza nel 2023, il prezzo del cartellino dovrebbe essere di circa 8 milioni.