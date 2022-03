Calciomercato Roma, annuncio ufficiale | Salta il colpo a zero

Importante aggiornamento sul calciomercato in entrata della Roma. C’è l’annuncio ufficiale, il colpo a zero in estate è saltato.

Nuova pista di calciomercato tramontata in casa Roma, è arrivato anche l’annuncio ufficiale. Nessuna speranza di chiudere il colpo a zero durante la prossima sessione di trattative. Il futuro del calciatore è segnato, il nuovo club lo ha già annunciato in pompa magna. Ecco tutti i dettagli.

Niente colpo a zero in vista dell’estate, ora è ufficialmente saltato tutto. E’ arrivato anche l’annuncio ufficiale, col nuovo club che si è assicurata il calciatore a zero causa scadenza del contratto. Anche la Roma era stata più volte accostata al suo profilo, ma il nome si può depennare senza ripensamenti. I giallorossi sono attesi dal prossimo big match interno, contro l’Atalanta di Gasperini. Vero e proprio crocevia per i ragazzi di Josè Mourinho, che sarà ancora assente in panchina causa squalifica. Stessa sorte toccata al responsabile del calciomercato in casa giallorossa, il general manager Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale e Pinto ko | Salta il colpo a zero

Niente Roma per Hector Herrera, il centrocampista messicano dell’Atletico Madrid volerà oltreoceano. Nessuna novità rispetto a quanto la nostra redazione aveva già anticipato, ma ora è giunto l’annuncio ufficiale in casa Houston Dynamo. Il futuro del calciatore messicano è nella Major League Soccer, per lui pronto un contratto biennale più opzione per il terzo anno. Il centrocampista classe 1990 è alla terza stagione in maglia Atletico Madrid, ma ora è tutto pronto per la nuova avventura targata USA. Proprio il club statunitense ha comunicato ufficialmente, tramite i propri canali social, l’ingaggio del messicano a zero a giugno. Annuncio accompagnato dalla frase: “Finalmente l’attesa è finita. Il sogno di una città si avvera.” Ecco il video ufficiale con cui la Dynamo Houston ha presentato ufficialmente Herrera, fonte profilo Twitter della squadra statunitense.