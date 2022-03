Roma, insulti a Zaniolo | Annuncio social della madre: querele in arrivo

L’attaccante della Roma nei giorni scorsi è stato bersagli di insulti e minacce mandate anche tramite la sorella Benedetta

Non c’è mai un momento di pace per Nicolò Zaniolo. L’attaccante della Roma è tornato sotto i riflettori, ma non per qualcosa che ha fatto. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati rivolti degli insulti e delle minacce al numero 22 giallorosso. A peggiorare le cose, poi, alcuni di questi messaggi sono stati trovati dalla sorella Benedetta nei bagni della sua scuola. Un gesto vile, se si pensa che la ragazza è anche minorenne. La sorella di Nicolò ha prontamente denunciato tutto sui social, fotografando le prove.

A scatenare questi gesti, che sono da condannare, possono essere stati i “Mi piace” messi da Zaniolo ad alcuni giocatori della Juventus. Un gesto non sembra minimamente giustificare l’ondata di insulti e minacce ricevuti dall’attaccante della Roma. Giocare in Serie A da anni porta inevitabilmente a creare amicizie anche con gli avversari e non sembra un’usanza così strana se si pensano ai principi dello sport e alle amicizie esistenti tra i vari calciatori del passato.

Roma, la madre di Zaniolo annuncia: “Querele in arrivo”

La situazione non è facile da vivere e per questo motivo Francesca Costa, madre di Nicolò, ha deciso di agire per vie legali. Come si legge dalla storia Instagram della mamma del numero 22, alla luce di quanto avvenuto, la famiglia di Zaniolo ha deciso di dare mandato all’avvocato Antonio Conte di presentare formali querele. Queste saranno esposte in primis alla polizia postale per individuare i profili responsabili di tali condotte. Poi, Francesca ha comunicato che il legale ha il compito anche di valutare alcuni articoli apparsi su alcuni giornali. Questi, infatti, sono colpevoli di aver dato vita a una vera e propria istigazione alla violenza nei confronti di Nicolò.