Calciomercato Roma, lo ha detto in diretta: “Zaniolo sarà della Juve”

L’attaccante della Roma è da tempo nel mirino della Juventus che sta cercando di portarlo a Torino da diverse sessioni di calciomercato

La Juventus non ha mai smesso di seguire le tracce di Nicolò Zaniolo. L’attaccante della Roma è da diverse finestre di calciomercato un obiettivo dei bianconeri. Allegri, Nedved e gli altri dirigenti stanno cercando di portare l’ex Inter all’ombra della Mole. Creare un trio composto da Dybala, Vlahovic e Zaniolo sarebbe il sogno di ogni allenatore che Max Allegri spera di poter realizzare. Il contratto di Nicolò, in scadenza nel 2024 non è stato ancora rinnovato dai Friedkin. Il presidente Dan, infatti, ha deciso di attendere la fin della stagione per intavolare le trattative con gli agenti dei giocatori.

Sabato alle 18 la Roma scende in campo contro l’Atalanta per la ventottesima giornata di Serie A. La partita è molto importante per entrambe le squadre per quanto riguarda l’approdo in Europa. In caso di vittoria, infatti, i giallorossi aggancerebbero la Dea a 47 punti, conquistando il quinto posto. In caso di sconfitta, invece, gli uomini di Gasperini allungherebbero a +6 su Zaniolo e compagni. Proprio la presenza del numero 22 è stata in dubbio fino all’ultimo con Mourinho che ha aspettato di conoscere le sue condizioni.

Calciomercato Roma, “La prossima stagione Zaniolo sarà della Juve”

Non si placano le voci che vedono Zaniolo alla Juventus. Il numero 22 giallorosso, infatti, è stato nuovamente accostato al club bianconero. Stavola è stato Giovanni Albanese, giornalista della Gazzetta dello Sport che, in diretta a Juventibus.com, ha avvicinato nuovamente il talento giallorosso alla formazione di Allegri. Anzi, Albanese non si è fermato qui, il giornalista ha proprio confermato che secondo lui il numero 22 della Roma sarà un nuovo giocatore della Juventus. Una rivelazione incredibile per l’attaccante che, per le sue caratteristiche è perfetto per il gioco di Allegri.