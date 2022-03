Calciomercato Roma, Mourinho lo blinda | Data fissata per la firma

L’allenatore della Roma non vuole perdere una delle sue pedine più importanti nella prossima finestra di calciomercato estiva

A Trigoria si parla di rinnovi, ma senza andare fino in fondo. Ci sono diverse situazioni già decise in casa Roma, ma i Friedkin hanno deciso di congelare tutte le trattative. Nei piani della proprietà, infatti, c’è quello di verificare l’andamento della squadra prima di concedere aumenti di ingaggio. Una mossa importante che fa capire le intenzioni di Dan e Ryan. I due vogliono prima vedere come andrà a finire questa stagione e quali traguardi raggiungerà la Roma. Poi, si potranno decidere quali accordi prolungare e a che cifre.

Un ruolo importante lo gioca inevitabilmente José Mourinho. L’allenatore portoghese è il protagonista della rivoluzione che la proprietà americana vuole attuare a partire dalla prossima stagione. Molto probabilmente, infatti, rimarranno solo quei giocatori che più piacciono al tecnico, mentre lasceranno Trigoria quelli che non sono molto affini. In primis c’è da valutare l’adattamento alle idee calcistiche dello Special One e poi la componente caratteriale. Molto importante saranno i guadagni provenienti dalle cessioni, con una plusvalenza assicurata pronta ad arrivare nella sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Roma, titolare intoccabile: Mourinho vuole blindarlo

Un giocatore che sembrava essere scivolato piano piano dalle gerarchie di Mourinho è Chris Smalling. Il difensore inglese, però, è rientrato a pieno nei piani del portoghese e si è ripreso il suo ruolo al centro della difesa. L’ex Manchester United ha giocato più dello scorso anno e sembra essere un intoccabile per lo Special One. Per questo motivo, come riporta Il Romanista, la Roma sta pensando di rinnovare il suo contratto che scade nel 2023. Una settimana fa, l’agente James Featherston è stato a Tigoria per capire le intenzioni di Tiago Pinto. Solo un primo incontro, con un contatto più serio che è stato rimandato a fine stagione.