Squadre russe bannate e ranking UEFA | Come cambiano le coppe

Guerra in Ucraina, le squadre russe sono state bannate dal ranking Uefa: ecco come cambiano le coppe già dalla prossima stagione

Delle decisioni sono già arrivate e altre probabilmente arriveranno. L’ultima richiesta è stata fatta dalla Polonia alla Fifa per cercare di dare la possibilità a quei calciatori ancora sotto contratto con delle formazioni russe, di muoversi verso altri club, vista la situazione preoccupante che c’è e che potrebbe degenerare.

In ogni caso, però, uno stravolgiment0 c’è già stato: le coppe infatti cambieranno dalla prossima stagione. Secondo quanto riportato dal dailyrecord infatti, la Scozia avrà la possibilità di avere una squadra direttamente in Champions League la prossima stagione perché non potrà essere superata in nessun modo dalla Russia, che non giocherà da qui in avanti in Europa. Una situazione che potrebbe coinvolgere anche la Serbia.

Guerra in Ucraina, cambiano anche le coppe

L’unica squadra russa che poteva in qualche modo aiutare la propria nazione nel ranking era lo Spartak Mosca, che però è stato escluso dall’Europa League. E allora la Scozia non potrà essere superata, garantendosi così un posto nei gironi della prossima massima competizione europea. Un conflitto che tocca insomma diversi interessi, anche quelli sportivi come vi abbiamo spiegato in questi giorni.

Perché non solo Abramovich ha deciso di vendere il Chelsea, ma anche il Krasnodar ha congelato otto contratti di calciatori, oltre la richiesta della federazione polacca. Stravolgimenti che non volevamo mai vedere ma che sono sicuramente importanti per capire realmente come stanno le cose. Mai prima d’ora si era arrivati a sanzioni del genere. Ma la questione è evidentemente preoccupante ed è giusto entrare nel merito anche per le federazioni sportive. Quello che sta succedendo è davvero intollerabile.