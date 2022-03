Una rivoluzione continua in casa Roma, non solo per quanto riguarda il calciomercato. Tra tanti addii i Friedkin hanno una sola certezza.

Non solo addii in casa Roma, l’ultimo quello di Morgan De Sanctis. L’ex portiere ha risolto consensualmente il contratto che lo legava ai giallorossi da diverse stagioni. Solo ultimo di una serie di divorzi che hanno ridisegnato l’organigramma societario a cui fa capo la famiglia Friedkin. I proprietari statunitensi hanno anche un punto fermo in quel di Trigoria.

La Roma è attesa da una gara fondamentale allo stadio Olimpico. Questo pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 18, ci sarà lo scontro diretto contro l’Atalanta. Bergamaschi che ritrovano in panchina Gian Piero Gasperini, al contrario dei giallorossi ancora orfani di Josè Mourinho per squalifica. Gara delicata per la Roma, vera e propria sfida da dentro o fuori per la corsa al quarto posto. In attesa dello scontro diretto c’è un nuovo scenario societario, non solo addii per la proprietà Friedkin. La dirigenza statunitense ha un’unica certezza in quel di Trigoria, ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Roma, rivoluzione Friedkin | C’è una sola certezza

A tratteggiare lo scenario societario ci ha pensato Matteo Pinci dalle colonne de La Repubblica. Il quotidiano ha elencato la sfilza di dirgenti silurati recentemente dalla proprietà americana. Morgan De Sanctis, come accennato in apertura ma non solo. Stefano Scalera come responsabile d’affari esteri, Maurizio Costanzo nel settore comunicativo, Guido Fienga nel ruolo di Ceo ed anche il capo della sicurezza Joel Krauss. Rumors vedrebbero al passo d’addio anche Max Van Den Doel, ingaggiato nel febbraio del 2021 come direttore dell’area marketing. Una rivoluzione continua nei quadri societari, che vede però anche un unico punto fermo per la proprietà statunitense. Parliamo di Danielle Silvester, giovane dirigente inglese di 35 anni. La donna è il braccio destro di Dan Friedkin, orecchie ed occhi sempre presenti a Trigoria per il proprietario della Roma. De facto una direttrice generale nell’organigramma societario, è lei l’unica certezza per la proprietà statunitense.